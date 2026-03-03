ВВС Израиля атаковали резиденцию президента Ирана в Тегеране

ЦАХАЛ заявил об уничтожении правительственных объектов в центре иранской столицы

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении серии точечных ударов по правительственному кварталу, занимающему несколько улиц в центре города, передает ТАСС. Военные заявили об уничтожении стратегически важных объектов иранского режима.

«Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили объекты на территории комплекса зданий иранского режима в самом центре Тегерана. В ходе удара по комплексу были сброшены многочисленные боеприпасы на здание президентской резиденции и здание Высшего совета национальной безопасности», – говорится в заявлении ведомства.

Также целями атаки стали место сбора высшего руководства, ответственного за принятие решений в сфере безопасности, и учреждение для подготовки военных офицеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США в субботу начали наносить массированные ракетные удары по территории Ирана. В результате комбинированной атаки на правительственный комплекс погиб верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

В ответ иранские военно-воздушные силы разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.