Первый полет с восстановленного стартового комплекса на Байконуре назначен на март

Tекст: Елизавета Шишкова

Восстановление кабины обслуживания стартового комплекса на космодроме Байконур, пострадавшей в ноябре 2025 года, завершено, передает РИА «Новости».

Работы проводили более 150 сотрудников Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и подрядчиков, которые смонтировали новое оборудование кабины за чуть более двух месяцев.

Как уточнили в пресс-службе «Роскосмоса», наиболее сложным этапом стал монтаж продольных и поперечных ферм длиной 19 метров и массой около 17 тонн через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика установки с использованием строп разной длины и подъема конструкций в нишу стартового сооружения.

В процессе ремонта подготовили 2350 квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений и полностью обновили электрооборудование. Проведена ревизия и обслуживание всех механизмов кабины обслуживания.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что восстановительный процесс завершился, а подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс» начнется уже с завтрашнего дня. Первый старт после ремонта назначен на 22 марта.

Стартовый стол на 31-й площадке – единственной на Байконуре, откуда возможны запуски ракет «Союз», был поврежден после старта корабля «Союз МС-28» в ноябре прошлого года. Замена кабины обслуживания и восстановление стартового стола были выполнены в соответствии с обещанными сроками.



