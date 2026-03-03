Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кремль позднее проинформирует о том, как и с кем прошла беседа, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в графике российского лидера пока не значится телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Я здесь сделаю традиционную оговорку – на данный момент», – заключил Песков.

Ранее Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, они обсудили действия США и Израиля против Ирана.