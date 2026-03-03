Песков анонсировал встречу Путина с главой казначейства Артюхиным

Встреча пройдет в Кремле, пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что это «важнейшее ведомство в плане работы с бюджетом и финансового контроля».
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.
«Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.
Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.
Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.
Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.
«Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.
Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.
Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.
Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.
На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.
Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе
Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.
Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».
Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.
В торжественной телеграмме глава государства отметил выдающиеся профессиональные и личные качества знаменитой актрисы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом», – говорится в послании главы государства.
Российский лидер подчеркнул, что эти черты помогают артистке добиваться успеха в профессии и радовать поклонников яркими работами. В завершение президент пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков
Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».
Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.
Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.
Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.
«Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.
Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».
Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.
Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.
Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.
Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что в гуманитарной сфере у двух стран существуют хорошие перспективы и заделы для дальнейшего развития, передает РИА «Новости».
Он отдельно поблагодарил Туадеру за усилия по развитию и популяризации русского языка в ЦАР. «Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране», – отметил российский лидер.
На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные темы.
Путин сообщил, что вскоре будет создана межправительственная комиссия России и ЦАР по торгово-экономическим связям. По его мнению, у двух стран есть хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Путин также отметил, что обсуждение этих вопросов продолжится в расширенном составе и в формате рабочего обеда.
Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.
Его приветствие участникам VI съезда партии зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда политической партии «Новые люди». За прошедшие годы «Новые люди» – самая молодая парламентская партия России – накопила солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан», – говорится в послании президента, текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Государственной Думы, региональных парламентов и органов муниципальной власти, уделяя особое внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, внедрению новых технологий и поддержке предпринимательства, в том числе молодёжного. Президент также обратил внимание на продвижение партией ценностей здорового образа жизни и подчеркнул, что важна консолидация с другими партиями и общественными организациями для решения общенациональных задач.
В завершение послания глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложенные на нем инициативы найдут отражение в дальнейшей работе партии на благо страны. Путин пожелал делегатам успехов и плодотворной работы.
Ранее «Новые люди» запустили движение для молодежи России.
Решения о расширении кредитных каникул и пересмотре выплат семьям погибших участников специальной военной операции утвердил президент Владимир Путин. Изменения коснутся военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, которые теперь смогут воспользоваться поддержкой, аналогичной мерам для бойцов СВО, включая кредитные каникулы и списание долгов в случае гибели.
Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, подчеркнула важность этих инициатив и заявила: «Очень важные инициативы теперь реализуются в жизнь! Это дети и защита их прав. В данном случае речь идет о малышах, которые были зачаты до, а родились уже после гибели отца-военнослужащего. Президент дал поручение проанализировать законодательство и внести изменения при необходимости».
В частности, поводом для изменений стала история Анастасии Лукиных и ее ребенка, который родился спустя несколько дней после гибели отца. Суд признал малыша членом семьи погибшего военнослужащего, и ему назначены все положенные выплаты. Также будет проведен анализ практики осуществления единовременных выплат членам семей погибших участников СВО с возможным расширением круга получателей.
В опубликованном на сайте Кремля документе содержится семь поручений, направленных на совершенствование законодательства и повышение социальной поддержки военнослужащих и их семей.
Президент Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на бойцов, отражающих вооруженное вторжение.
Ранее глава государства поддержал предложение о расширении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации.
Также российский лидер утвердил закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для участников СВО.
Поручение президента России Владимира Путина рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных заседателей опубликовано на сайте Кремля. В перечне отмечается, что необходимо привлечь к работе Генеральную прокуратуру, а также научные и общественные организации.
В числе предложений Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека – повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных. Для этого обсуждается возможность увеличения компенсационного вознаграждения за счет федерального бюджета.
Особое внимание уделяется усилению ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей и сокращению оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными.
Доклад по итогам рассмотрения предложений должен быть представлен до 1 июля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Ранее Путин поручил Верховному суду продолжать гуманизацию уголовного законодательства.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов. В подготовке предложений должны принять участие объединения работодателей, профессиональные союзы и общественные организации.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, поручено указать рекомендуемые профессии и специальности, а также меры по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства.
Срок представления предложений установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Дополнительно Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов.
Доклад по реализации этих мер должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Александр Гуцан.
Ранее депутаты Государственной думы одобрили закон о квотах рабочих мест для инвалидов во всех обособленных подразделениях компаний.
Российский президент отметил, что убедительная победа Туадеры свидетельствует о широкой поддержке его политики среди граждан, включая вопросы внутренней стабильности, безопасности и экономики, передает ТАСС.
На встрече в Кремле Путин лично выразил свои пожелания: «Позвольте мне еще раз – уже лично – поздравить вас с результатами выборов. Искренне желаю вам успехов».
Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом, это его первый визит после переизбрания в конце прошлого года. Ранее он трижды посещал Россию за последние годы, последний раз – в январе 2025 года. В ходе нынешней поездки планируется обсуждение политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Банги, а также международной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента ЦАР состоится в формате рабочего завтрака.