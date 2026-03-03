Бруней передал Путину приглашение посетить страну в удобное время

Tекст: Ольга Иванова

Бруней приглашает президента России Владимира Путина посетить страну в удобное для российского лидера время, передает РИА «Новости». Об этом сообщил второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр подчеркнул: «Его величество (султан Брунея Хассанал Болкиах) попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно». В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

