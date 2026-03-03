Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские военные смогли узнать местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, взломав почти все дорожные камеры в Тегеране, передает РИА «Новости».

Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, изображения с камер были зашифрованы и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Одна из камер оказалась особенно ценной благодаря удачному углу обзора. Она позволила наблюдать за парковкой автомобилей и дала представление о повседневной жизни охраняемого комплекса, где находился Хаменеи.

Издание отмечает, что израильтяне также вывели из строя несколько телефонных вышек на улице, где располагался комплекс. Это создало ощущение занятости линий, не дав охране Хаменеи получить своевременные предупреждения об угрозе.

Один из сотрудников израильской разведки заявил: «Задолго до атаки мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране сообщили о смерти жены Али Хаменеи. Россия осудила убийство иранского лидера и атаку на Иран. Предательство из ближнего круга помогло США организовать убийство Али Хаменеи.

