    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    3 марта 2026, 11:53 • Новости дня

    В России анонсировали введение устного экзамена по истории для девятиклассников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученикам девятых классов предстоит проходить устный экзамен по истории для получения допуска к государственной итоговой аттестации с 2027 учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Вводится устный экзамен по истории для девятых классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников, пояснил глава ведомства, передает ТАСС.

    Чиновник напомнил, что в ЕГЭ уже существует историческое сочинение, и теперь систему проверки знаний дополнят устным изложением материала в девятом классе. Поскольку изменения запланированы через несколько лет, у педагогов и учащихся есть время на качественную подготовку.

    Процедура будет проходить в период с января по апрель. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что ежегодно в этом испытании будут участвовать порядка 1,5 млн школьников.

    До этого Кравцов сообщал о завершении работы над новым государственным учебником по истории. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал замену ЕГЭ по обществознанию на историю для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    @ Mike Freer/Touchdown-aviation/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта, сообщает The War Zone.

    Три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты вчера над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet кувейтских ВВС, сообщает The War Zone.

    Как отмечает издание, ранее предполагалось, что причиной инцидента стал огонь с земли, однако характер повреждений одного из самолетов больше указывает на воздушный бой.

    По данным журналиста Селигмана, на которого ссылается The War Zone, в инциденте участвовал только один кувейтский истребитель Hornet, который выпустил три ракеты и поразил три американских самолета. Все экипажи F-15E выжили, несмотря на полную потерю техники. Инцидент произошел на фоне попыток иранских беспилотников проникнуть в кувейтское воздушное пространство, причем один из них атаковал базу, в результате чего погибли шестеро американцев.

    Эксперты считают, что экипажи могли выжить благодаря тому, что атака велась ракетами малой мощности по хвостовой части самолетов. Сообщается, что если бы были использованы более тяжелые ракеты системы ПВО, последствия могли быть гораздо серьезнее. В таких обстоятельствах вероятность выживания минимальна, однако в данном случае все летчики смогли катапультироваться.

    The War Zone отмечает, что во время сложных боевых ситуаций подобные ошибки уже случались в прошлом – в том числе и в Кувейте. Расследование инцидента продолжается, новые подробности могут появиться в ближайшее время.

    Центральное командование США сообщило, что в небе над Кувейтом по ошибке были сбиты три американских истребителя. Один из пилотов сбитого F-15 попал в опасную ситуацию, когда местные жители едва не забили его трубой.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 01:00 • Новости дня
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Испании в ответ на угрозы США разорвать торговлю с королевством призвало уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США.

    В испанском кабмине подчеркнули, что любые изменения в торговых отношениях должны осуществляться с учетом автономии частных компаний, международной законности и действующих договоренностей между ЕС и США, передает ТАСС.

    Испанские власти напомнили, что страна является надежным торговым партнером для 195 государств мира, включая США, с которыми поддерживаются взаимовыгодные экономические связи. По словам представителей правительства, Испания выполняет все обязательства как член НАТО и вносит значительный вклад в европейскую безопасность.

    В кабмине также заявили, что страна располагает необходимыми ресурсами для минимизации любых потенциальных последствий, оказания поддержки затронутым секторам экономики и диверсификации цепочек поставок.

    Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    Ранее Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата.

    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар
    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

