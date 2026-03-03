Пьяный индиец на гидроцикле протаранил россиянку в Паттайе

Пьяный водитель гидроцикла наехал на купавшуюся россиянку на пляже Джомтиен

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел 2 марта в районе пляжа Джомтиен, где спасатели обнаружили 65-летнюю пострадавшую в сознании с ранением головы. Женщина пострадала от наезда водного транспорта во время плавания, сообщает РИА «Новости». До приезда медиков первую помощь туристке оказали пляжные спасатели.

Представители благотворительного фонда уточнили детали происшествия и состояние пострадавшей. «2 марта около 11.00 поступил вызов из района сои 5 пляжа Джомтиен. По прибытии на место обнаружили 65-летнюю женщину, гражданку России, в сознании, с травмой головы», – рассказали в спасательной службе. Пациентку оперативно доставили в местный госпиталь.

Виновником аварии оказался гражданин Индии, который сам подошел к раненой на берегу и признал свою вину. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и оправдывался тем, что не увидел в море ограничительных маркеров безопасной зоны.

Полиция задержала иностранца за управление транспортным средством в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года при крушении туристического катера на Пхукете пострадали 23 гражданина России.

Ранее в Паттайе российский турист погиб после наезда мотоцикла на одной из городских улиц. До этого полиция Таиланда арестовала гражданина Австрии за смертельный инцидент с водным мотоциклом.