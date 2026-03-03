  • Новость часаПутин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    3 марта 2026, 11:37 • Новости дня

    Канада решила разделить контракт на подлодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Канады рассматривают вариант с разделением многомиллиардного контракта на строительство новых подводных лодок для канадских ВМС между европейскими и южнокорейскими фирмами, сообщила газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает возможность разделить крупный контракт на строительство новых подводных лодок между европейскими и южнокорейскими фирмами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

    Согласно источникам издания в правительстве Канады, Оттава может приобрести по шесть подлодок у каждого из потенциальных подрядчиков. Стоимость соглашения оценивается в 24 млрд канадских долларов, что эквивалентно примерно 17,5 млрд долларов США.

    Ожидается, что окончательное решение по контракту будет принято до 4 апреля. В июле 2024 года власти Канады объявили о планах закупить 12 неядерных подлодок, которые смогут действовать подо льдами Арктики, чтобы усилить возможности ВМС страны.

    На участие в тендере претендуют немецко-норвежская компания ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейские Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries. По данным телеканала СВС, южнокорейские фирмы готовы поставить четыре субмарины к 2035 году и завершить заказ к 2043 году. ThyssenKrupp Marine Systems обещает передать первую подлодку в 2034 году, но вторую сможет сдать лишь к 2037 году.

    Сейчас на вооружении канадских ВМС находятся четыре дизельных подводных лодки, приобретённых у Британии в 1998 году, однако в рабочем состоянии находится только одна из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада развивает свой подводный флот и рассматривает его как новую угрозу для России. Канада планирует закупить современные фрегаты для усиления позиций в Арктике и противостояния России. В 2011 году канадская подлодка столкнулась с дном во время учений.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    Комментарии (12)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.

    Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

    «Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.

    Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 03:34 • Новости дня
    США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.

    США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».

    В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».

    По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.

    Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.

    В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

    Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.

    Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комплекс «Радон-О», из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил Ростех.

    Комплекс «Радон-О» прошел испытания и продемонстрировал эффективность против различных типов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Разработку можно использовать как универсальный щит от беспилотных угроз, поскольку она состоит из модулей, которые можно комбинировать в зависимости от задачи.

    В состав комплекса входят радиолокационная станция «Буг» для отслеживания малоразмерных целей на малой высоте, радиотехнический модуль «Терней-М» для мониторинга эфира и фиксации каналов связи, а также оптико-электронная система «Неман», способная классифицировать и удерживать цель. Подсистема радиоэлектронного подавления «Двина-50» блокирует каналы управления и навигации дронов.

    Все элементы комплекса синхронизируются системой «Дон», а программное обеспечение объединяет данные с разных модулей в цифровую карту с указанием степени угрозы. В Ростехе заявили: «Испытания подтвердили, что «Радон-О» эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий».

    Система показала себя эффективной как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Ростех поставил в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 04:12 • Новости дня
    UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у ОАЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вблизи побережья ОАЭ неопознанный снаряд повредил судно, пострадавших среди экипажа нет, корпус получил повреждения.

    Об инциденте в семи морских милях к востоку от Эль-Фуджайры сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает РИА «Новости».

    По данным UKMTO, капитан судна сообщил о попадании в корпус неопознанного снаряда, что привело к повреждению стальной обшивки. В сообщении подчеркивается, что возгорания или подтопления на судне не произошло.

    Экипаж судна не пострадал, ситуация находится под контролем. Ранее власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для судоходства, что повысило напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы КСИР Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 06:37 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовые подразделения освободили село Бобылевка и продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей, уничтожив технику и живую силу противника.

    Войска группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    В результате решительных действий штурмовые подразделения выбили националистов с занимаемых позиций в селе Бобылевка Глуховского района, освободив населенный пункт.

    Противник попытался перебросить в район Коренека группы из 140 центра ССО и иностранных наемников для усиления мотивации мобилизованных бойцов.

    На других участках Сумского фронта идут ожесточенные бои, российские войска продвигаются вглубь региона, а армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям противника в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.

    Отмечается продвижение на восьми участках в Сумском районе и на двух – в Глуховском, общее продвижение за сутки составило до 350 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, продолжаются удары по выявленным объектам.

    Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ сообщают в социальных сетях, что артиллеристов бригады, даже находящихся в лазарете, массово переводят в штурмовые подразделения, где продолжительность жизни составляет три-четыре дня.

    На Харьковском направлении российские штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и операторов БпЛА продолжают отодвигать противника от границы. Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, включая бойцов подразделения ГУР «Кракен».

    В результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации противника, а «элита ВСУ» отказывалась выполнять задачи до получения нового вооружения.

    Волчанский район стал местом двух контратак отрядов «Кракен», которые были полностью уничтожены. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 550 метров в сторону села Веселое, поддерживаемые артиллерией, операторами БпЛА и военными химиками. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 350 метров.

    За сутки потери противника превысили 220 человек, из них свыше 130 – в Сумской и более 90 – в Харьковской области. Также уничтожены артиллерийские установки, станции РЭБ, пикапы, беспилотники и склад материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, отмечая необычные методы ВСУ по воодушевлению солдат.

    Они сломили сопротивление националистов и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    На Украине предложили давать мобилизованным время на оформление завещания

    На Украине предложили давать мобилизованным отсрочку для написания завещания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский общественный деятель Сергей Притула выступил за предоставление мобилизованным короткой отсрочки для оформления завещания перед отправкой на фронт.

    Военкоматы на Украине должны предоставлять мобилизованным мужчинам хотя бы небольшую отсрочку для оформления завещания перед отправкой на фронт, заявил общественный деятель Сергей Притула в интервью украинскому изданию Liga.net, передает РИА «Новости».

    Притула отметил, что у многих мужчин, которых мобилизуют, есть семьи, дети и бизнес, и им требуется время на урегулирование дел, в том числе на написание и нотариальное заверение завещания. «Прошу прощения, написать завещание, нотариально его заверить для того, чтобы в случае, если ты погибнешь, твоя жена не бегала по каким-то инстанциям, чтобы ее там не футболили», – заявил он.

    Общественный деятель также подчеркнул, что со стороны государства было бы ошибкой ожидать большого рвения на фронте от людей, которых схватили на улице. По его мнению, предоставление такой отсрочки могло бы продемонстрировать мобилизованным уважение со стороны властей.

    Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    До этого житель Украины замаскировался под пожилую женщину, чтобы пересечь границу с Молдавией и избежать мобилизации. А в городе Иршава пьяный начальник военкомата пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 05:22 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили девять беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В воздушном пространстве Саудовской Аравии была предотвращена атака девяти беспилотников благодаря действиям систем противовоздушной обороны.

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников, когда те пытались войти в воздушное пространство королевства, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства обороны Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Системы ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства».

    Подробности о принадлежности беспилотников и возможных последствиях инцидента пока не раскрываются. Министерство обороны призвало граждан сохранять спокойствие и пообещало оперативно информировать о дальнейших событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту, целью стали командиры движения «Хезболла».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаку с воздуха на 160 целей движения «Хезболла» на юге Ливана, включая командные центры и бойцов спецназа «Радван».

    Движение «Хезболла» во вторник утром нанесло удары по авиационной военной базе в северной части Израиля.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Польша сообщила о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Шеф полиции Польши Боронь сообщил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские власти выразили обеспокоенность возможным наплывом наркозависимых украинских военных после окончания боевых действий, они констатировали массовое употребление синтетического зелья в рядах ВСУ.

    Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте, передает РИА «Новости». По его словам, уже сейчас фиксируются случаи употребления подобных веществ, и польская полиция должна быть готова к последствиям после окончания боевых действий на Украине.

    Боронь подчеркнул: «Да. По нашей информации, это так», – отвечая на вопрос о масштабах проблемы среди украинских военных.

    Комендант отметил, что ситуация в ВСУ влияет на количество синтетических наркотиков, изымаемых польской полицией, а также на рост числа наркозависимых, с которыми вынуждены работать правоохранители.

    Боронь сообщил, что в Польше ежегодно ликвидируются десятки тонн синтетических наркотиков, большая часть которых употребляется на фронте на Украине. Он рассказал о трудностях во время задержаний, описав случаи с агрессивными и неадекватными людьми после употребления таких веществ.

    Польский чиновник выразил опасения, что после окончания боевых действий наркозависимые украинские военные могут массово прибывать в страну, присоединяться к преступным группировкам или искать своих родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    Ранее полиция в Варшаве обнаружила в частном доме 22 граждан Украины, которых удерживали и заставляли работать на наркосеть под угрозой насилия.

    До этого Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством гражданина Украины.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Пентагон заявил о расширении ударов вглубь территории Ирана

    Пентагон сообщил о планах расширения ударов по регионам внутри Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Планы Соединенных Штатов предусматривают увеличение глубины ударов по территории Ирана с целью расширения маневра для американских военных, заявили в Пентагоне.

    Соединенные Штаты планируют расширить удары по территории Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его словам, Вашингтон намерен наносить удары все глубже, чтобы создать больше пространства для маневра американских вооруженных сил, передает ТАСС.

    Генерал отметил: «Теперь мы начнем расширять удары вглубь, нанося удары по иранской территории все глубже и создавая дополнительное пространство для маневра американских вооруженных сил».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы за первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США располагают почти неограниченными запасами боеприпасов, но этот уровень его не устраивает.

    До этого в среду стало известно, что количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории достигло 1045 человек.


    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    Qatar Energy объявила форс-мажор из-за остановки производства СПГ
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Сын шаха заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии
    Внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра