Канада решила разделить контракт на подлодки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канада рассматривает возможность разделить крупный контракт на строительство новых подводных лодок между европейскими и южнокорейскими фирмами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

Согласно источникам издания в правительстве Канады, Оттава может приобрести по шесть подлодок у каждого из потенциальных подрядчиков. Стоимость соглашения оценивается в 24 млрд канадских долларов, что эквивалентно примерно 17,5 млрд долларов США.

Ожидается, что окончательное решение по контракту будет принято до 4 апреля. В июле 2024 года власти Канады объявили о планах закупить 12 неядерных подлодок, которые смогут действовать подо льдами Арктики, чтобы усилить возможности ВМС страны.

На участие в тендере претендуют немецко-норвежская компания ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейские Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries. По данным телеканала СВС, южнокорейские фирмы готовы поставить четыре субмарины к 2035 году и завершить заказ к 2043 году. ThyssenKrupp Marine Systems обещает передать первую подлодку в 2034 году, но вторую сможет сдать лишь к 2037 году.

Сейчас на вооружении канадских ВМС находятся четыре дизельных подводных лодки, приобретённых у Британии в 1998 году, однако в рабочем состоянии находится только одна из них.

