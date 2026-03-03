  • Новость часаПутин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    3 марта 2026, 11:27 • Новости дня

    Более тысячи израильтян обратились в больницы после обстрелов Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    За последние три дня в Израиле после обстрелов из Ирана медицинскую помощь получили более тысячи человек, из которых свыше 100 госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

    Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за время обстрелов из Ирана, проходивших в рамках операции «Рык льва», в больницы страны обратились 1050 человек, передает РИА «Новости». Из этого числа 102 пациента остаются в стационарах и отделениях интенсивной терапии на 3 марта.

    В официальном сообщении уточняется, что основная масса пострадавших пришла за помощью с легкими травмами. Госпитализация потребовалась немногим более 100 из них. Министерство отмечает, что, несмотря на большое количество обратившихся, большинство израильтян получили медицинскую помощь амбулаторно.

    4 комментария

    Иран и его союзники нанесли удары по объектам в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару, Кипру и Ираку

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников.

    В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей в Иране.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    Комментарии (29)
    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    Комментарии (13)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что его страна не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы главы США Дональда Трампа.

    Испания не намерена менять свою позицию по поводу конфликта в Иране, несмотря на угрозы США, передает Politico.

    Премьер-министр Педро Санчес в телеобращении заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям из страха перед чьими-либо репрессалиями».

    Санчес отметил, что позиция Испании по Ирану совпадает с позицией по спецоперации на Украине и конфликту в Газе: Мадрид выступает против нарушения международного права и против военного решения проблем. Премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что это привело лишь к росту нестабильности.

    Он добавил, что не может предсказать последствия для Ирана, но уверен, что падение режима аятолл не принесет «более справедливого мирового порядка или лучших условий жизни», а создаст экономическую неопределенность и рост цен на нефть и газ.

    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

    Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

    Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Сын шаха Пехлеви заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Пранкеры представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца и разместили запись беседы в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Во время разговора пранкеры заявили Пехлеви, что Германия якобы готова присоединиться к военным действиям против Ирана, используя ракеты Taurus. Пехлеви положительно отреагировал на такую инициативу. «Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», – сказал он.

    Также Пехлеви выступил за ужесточение экономических и дипломатических мер против властей Ирана. В ходе беседы он предложил европейским странам ввести дополнительные шаги, такие как высылка дипломатов и захват посольств, чтобы усилить давление на Тегеран.

    Ранее Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем.

    Напомним, в результате атаки США и Израиля на Иран погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

    Комментарии (9)
    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (20)
    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран с марта 2026 года запретил экспорт продовольствия в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Ирана объявило о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране.

    Иран временно запретил экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, пишет «Коммерсанть». Эта группа товаров составляет более 60% всего иранского экспорта в Россию, сообщили в пресс-службе торгового представительства России в Тегеране.

    Запрет начал действовать с 3 марта 2026 года и будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления. Причиной таких мер власти Ирана назвали обеспечение продовольственной безопасности населения на фоне военных действий в стране.

    Российское торговое представительство рекомендовало учитывать введенный запрет при планировании внешнеэкономической деятельности с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве. Президенты двух стран провели телефонный разговор. Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос на 8%.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    В Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера

    Совет экспертов Ирана начал процедуру избрания нового руководителя республики

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране началась процедура выбора нового верховного лидера Ирана, окончательное решение о преемнике объявит секретариат Совета экспертов.

    Член совета Махмуд Раджаби подтвердил начало работы по определению преемника, передает ТАСС.

    «Процесс [выбора] лидера революции начался, и окончательная новость будет объявлена через секретариат Совета экспертов», – приводит агентство слова чиновника.

    Данный консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Статья 111 Конституции страны обязывает экспертов в кратчайшие сроки представить нового лидера в случае смерти, отставки или смещения действующего главы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подтвердил начало конституционной процедуры по выбору преемника.

    Американские СМИ назвали сына погибшего аятоллы Моджтабу Хаменеи явным фаворитом гонки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Российские туристы в ОАЭ столкнулись с обманными схемами выселения из отелей

    Туристы из России столкнулись с обманом при выселении из отелей в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы жалуются на обманные схемы выселения из дорогих отелей в Дубае, несмотря на официальные распоряжения о продлении проживания.

    Некоторые отели в ОАЭ обманом выселяют российских туристов, сообщил РИА «Новости» застрявший в Дубае россиянин Михаил. По его словам, отдыхающих забирают из гостиниц под предлогом того, что их рейс якобы готов к вылету, а затем расселяют по дешевым отелям, чтобы не оплачивать проживание в более дорогих номерах на фоне отмены рейсов.

    Михаил рассказал, что туристов сажают в автобусы, объясняя задержку рейса, после чего возят по нескольким недорогим гостиницам, где им отказывают в размещении из-за отсутствия мест. Такая процедура может затянуться на поездку по трем-четырем отелям, пока не найдется свободный номер. Он добавил, что подобные меры применяют и к отдыхающим на пляже – отели используют «разные изощренные способы», чтобы выселить туристов и сделать чек-аут.

    Собеседник отметил, что условия в гостиницах, куда переселяют россиян, значительно хуже прежних. Михаил признался: «Я бы переехал в другой отель, но я прекрасно понимаю, если я сейчас оторвусь от коллектива, от группы, которая должна лететь со мной в самолете, они (туроператор – ред.) мне не ответят, не оповестят меня никак».

    По словам Михаила, среди застрявших имеются семьи с маленькими детьми, которые также попадают под выселения. Он рассказал, что даже семью с четырьмя детьми выселили под тем же предлогом, несмотря на постановления правительства Абу-Даби о продлении номеров для туристов, застрявших из-за отмены рейсов.

    Ранее сообщалось, что и в Катаре граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты до утра 7 марта.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Британские ВМС сообщили о пожаре на контейнеровозе у берегов Омана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате попадания неизвестного снаряда в контейнеровоз у побережья Омана произошло возгорание в машинном отделении судна, сообщил центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в двух морских милях к северу от Омана, когда торговое судно следовало в восточном направлении через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    UKMTO зафиксировал сообщение о попадании неизвестного снаряда чуть выше ватерлинии. В результате попадания на судне вспыхнул пожар в машинном отделении. ВМС Британии подтвердили факт инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Через пролив прошли только два танкера после его закрытия иранским КСИР 28 февраля. Блокировка маршрута продемонстрировала уязвимость американской военной кампании и грозит ростом цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:38 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по Иракскому Курдистану

    Иранские военные уничтожили базы сепаратистов в Иракском Курдистане тремя ракетами

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок в Иракском Курдистане нанесен по трем целям, размещенным в базах и местах их пребывания.

    Тегеран провел операцию против «сепаратистских группировок» на иракской территории, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении элитного иранского военно-политического формирования подчеркивается точность попадания.

    «Базы и места пребывания этих группировок были успешно поражены при помощи трех ракет», – говорится в заявлении, распространенном государственным телевидением Ирана.

    Ранее западные журналисты информировали об атаке беспилотников на штаб-квартиру иранской курдской оппозиции в этом регионе. Reuters со ссылкой на источники сообщало, что объект подвергся удару с воздуха.

    Ранее сообщалось, что дроны атаковали военный объект США в иракском Эрбиле.

    Комментарии (0)
