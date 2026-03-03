Башня Бурдж-Халифа открылась для посетителей

Tекст: Ольга Иванова

Главная достопримечательность Дубая – башня Бурдж-Халифа – вновь открыта для посетителей, сообщает РИА «Новости».

Смотровые площадки башни работают в привычные часы, а в службе поддержки клиентов агентству заявили, что на текущий момент доступно «большое количество билетов». Бурдж-Халифа остается самым высоким зданием в мире, ее высота составляет 828 метров.

Ранее, первого марта, рядом с башней пролетел иранский беспилотник, который взорвался, не причинив сооружению никаких повреждений. Кадры с дроном широко распространялись в социальных сетях.

Кроме того, ключевые достопримечательности и музеи Дубая и Абу-Даби также продолжают работать в обычном режиме. Среди них – Музей будущего, парк цветов Dubai Miracle Garden и Dubai Frame. В Абу-Даби для туристов открыт официальный филиал Лувра.

