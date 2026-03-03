Путин назначил Михно новым послом России в Польше

Она ответила на инициативу польского лидера словами: «Вот это поворот», разместив соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Французский лидер Эммануэль Макрон ранее сообщил, что к «продвинутой ядерной доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран, включая Польшу, Британию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию, передает РИА «Новости».
Дональд Туск во вторник подчеркнул, что Польша ведет переговоры с Францией по «программе расширенного ядерного сдерживания» и намерена получить больше самостоятельности в вопросах ядерного оружия.
Захарова также отметила, что в ситуации с обсуждением ядерной программы есть «важный нюанс». По ее словам, важна не только позиция Договора о нераспространении ядерного оружия и МАГАТЭ, но и мнение соседних государств, которым новая инициатива может казаться угрозой. Она добавила, что для участников важно учитывать настроения приграничных стран.
Ранее Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна идти по пути получения собственного ядерного оружия.