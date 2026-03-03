NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

Tекст: Вера Басилая

Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.