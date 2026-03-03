NYT: Иран расширил удары по целям в Персидском заливе

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: Иран расширяет зону конфликта, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами, передает The New York Times.

За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае, нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, энергетические объекты в Катаре, а также американские военные базы в регионе. Один из иранских дронов долетел до Кипра, а в Ираке нападения совершили прокси-структуры Ирана.

Обострение конфликта привело к гибели более 550 человек в Иране, сообщает Красный Полумесяц страны. Иран ответил серией ракетных и дроновых атак по Израилю, где погибли как минимум десять человек, и по американским военным объектам, что стоило жизни шести американским военным. Также под ударами оказались гражданские объекты в Персидском заливе – среди жертв есть и мирные жители.

В Ливане после атаки «Хезболлы» по Израилю начались ответные удары израильской армии, которые привели к гибели по меньшей мере 31 человека и массовому бегству жителей из южных районов и окраин Бейрута. На территории Ирака проиранские вооружённые группы взяли на себя ответственность за атаки на американские базы у багдадского аэропорта и на севере страны.

Иран до сих пор не заблокировал Ормузский пролив, однако судоходство там практически остановилось, а стоимость нефти выросла почти на 10%. Эксперты отмечают, что Китай, Япония и Южная Корея зависят от поставок нефти через этот маршрут, и развитие конфликта способно вызвать дефицит энергоресурсов на азиатских рынках.

Западные дипломаты считают, что Тегеран сознательно расширяет конфликт, чтобы оказать давление на администрацию Трампа внутри и за пределами США. Атаки по гражданским объектам в заливе подрывают репутацию этого региона как «тихой гавани», что негативно сказывается на союзниках США. На этом фоне Дональд Трамп пообещал «продолжать удары по Ирану столько, сколько потребуется», а высокопоставленный представитель Исламской республики отверг слухи о переговорах с Вашингтоном, назвав заявления американского президента «бредовыми фантазиями».

Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.