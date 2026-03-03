ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке

ЕС решил не втягиваться в военный конфликт между США, Израилем и Ираном

Европейский союз стремится не втягиваться в конфликт между США, Израилем и Ираном, однако его географическая близость к региону может изменить эту позицию, сообщает Politico.

После удара дрона по британской авиабазе на Кипре и серии ответных атак со стороны Тегерана в регионе, Брюссель ограничился защитой граждан ЕС и мониторингом побочных эффектов – роста цен на энергоносители, перебоями в транспорте и возможным наплывом беженцев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС концентрируется на таких направлениях, как энергетика, ядерная безопасность, транспорт, миграция и безопасность в целом.

Для координации действий она созвала так называемый «колледж по безопасности», где несколько еврокомиссаров обсудили ситуацию и договорились поддерживать страны ЕС в минимизации негативных последствий конфликта.

Фактически, Еврокомиссия помогает национальным правительствам эвакуировать граждан из региона и следит за нарушениями авиасообщения и морских маршрутов, включая Ормузский пролив. По данным европейской разведки, существует риск усиления террористической активности Ирана на территории Европы.

В ЕС также отмечают, что у них нет достаточного влияния для активного вмешательства в конфликт, а защита Кипра пока не обсуждается публично – страна не активировала коллективную оборонную статью 42.7, позволяющую получать помощь от всех членов союза. Греция самостоятельно отправила на остров два фрегата и пару истребителей F-16 для поддержки.

Во вторник Кипр, председательствующий в Совете ЕС, проведет заседание группы по кризисному реагированию IPCR, чтобы обсудить угрозы и последствия обострения ситуации. Эксперты подчеркивают: ЕС оказался в роли наблюдателя, не располагая инструментами для существенного влияния на развитие конфликта между США, Израилем и Ираном.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию Евросоюза на кризис в Иране.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Париж, Берлин и Лондон пообещали уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,