Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Большинство жителей США выступают против военных ударов по Ирану, осуществленных администрацией президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные нескольких опросов, передает Politico.

Согласно исследованию SSRS для CNN, почти шесть из десяти американцев не поддержали решение о начале военных действий против ближневосточной страны. В отдельном опросе для The Washington Post 52% респондентов выразили несогласие с ударами, а 39% поддержали их.

Поддержка таких мер среди населения во многом определяется политическими взглядами – среди демократов противников действий Трампа оказалось значительно больше, чем среди республиканцев. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% республиканцев одобрили удары, но 42% готовы изменить свою позицию, если американские военные понесут потери. Среди респондентов также отмечались разные мнения относительно целей Белого дома – часть связывала их с попытками смены власти в Иране, другие – с контролем над нефтью или обеспечением стабильности в регионе.

По словам Трампа, администрация США изначально рассчитывала на военный конфликт, который мог бы продолжаться четыре-пять недель, но страна готова к более долгой операции, если потребуется. При этом большинство опрошенных CNN считают, что противостояние может затянуться. Демократы все активнее настаивают на необходимости голосования по вопросу расширения полномочий Конгресса в решениях о войне.

Опросы также зафиксировали снижение поддержки военных действий на фоне возможного роста цен на бензин. Более трети республиканцев, опрошенных Reuters, заявили, что при существенном подорожании топлива их поддержка атак США снизится. Аналогично, 38% зарегистрированных избирателей в исследовании Morning Consult выступили за дипломатическое решение, если конфликт приведет к заметному скачку цен на топливо.

Обеспокоенность американцев возросла после того, как цены на нефть выросли более чем на 10% вслед за ответными атаками Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Этот регион обеспечивает более пятой части мировых морских поставок нефти.

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.