TWZ напомнило случаи уничтожения самолетов США «дружественным огнем» с 1994 года

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает TWZ, над Кувейтом три американских F-15E были сбиты по ошибке «дружественным огнем», однако все шесть членов экипажа остались живы. Подобные инциденты с боевыми самолетами США и союзников происходили и раньше, несмотря на технический прогресс и тщательное планирование операций.

Так, в апреле 1994 года два вертолета UH-60 Black Hawk были сбиты истребителями F-15 ВВС США над Ираком, погибли 26 человек. Экипажи F-15 ошибочно приняли вертолеты за вражеские Ми-25, что привело к трагедии. Виновные пилоты и члены экипажа AWACS были временно отстранены от службы.

В 2003 году британский истребитель Tornado GR4A и американский F/A-18C стали жертвами «дружественного огня» со стороны расчетов ПВО Patriot во время вторжения в Ирак. В обоих случаях самолеты ошибочно идентифицировали как вражеские ракеты, погибли все находившиеся на борту.

В декабре 2024 года Super Hornet F/A-18F был сбит ЗРК SM-2 с крейсера USS Gettysburg в Красном море, экипаж выжил. Причиной стала серия ошибок в условиях массированных атак беспилотников и ракет, а также сложная обстановка в зоне боевых действий.

Эксперты подчеркивают, что даже современные системы опознавания не всегда защищают от ошибок в условиях многоуровневых угроз и совместных операций с союзниками. Подобные случаи происходят и в зоне конфликта на Украине, где высок риск ошибок из-за разнообразия используемой техники и ограниченного времени на принятие решений.

Ранее США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении этих самолетов.

ВВС США объяснили потерю самолетов ошибкой при их идентификации.