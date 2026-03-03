Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

Tекст: Ольга Иванова

Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.