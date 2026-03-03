  • Новость часаПутин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    3 марта 2026, 08:25 • Новости дня

    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов

    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк направил заявление в общий суд ЕС с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов, введенный в декабре 2025 года, следует из сообщения Банка России.

    Банк России 27 февраля 2026 года подал заявление в общий суд Европейского союза в Люксембурге, следует из сообщения в Telegram-канале Центробанка.

    Речь идет об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Сообщается, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является частью работы по защите суверенных активов Банка России.

    Указанным регламентом была введена бессрочная блокировка активов Банка России и исключена возможность судебной защиты нарушенных прав, включая невозможность исполнения судебных и арбитражных решений в связи с принятыми мерами. В Банке России отмечают, что подобные действия нарушают базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и законодательством ЕС.

    Также подчеркивается, что при принятии спорного регламента были допущены процедурные нарушения, так как решение было принято большинством голосов, а не единогласно, как того требует статья 215 Договора о функционировании ЕС. Банк России заявил о сохранении за собой всех прав и средств правовой защиты в отношении любых мер, принятых Евросоюзом и его странами-членами против банка и его активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС после выплаты Россией всего причиненного ущерба на Украине.

    В МИД Германии отметили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Минфин приостановил операции с валютой из-за изменения бюджетного правила

    Tекст: Вера Басилая

    Операции с валютой и золотом в марте не состоятся из-за планируемых изменений параметров бюджетного правила, связанных с базовой ценой на нефть, сообщило Министерство финансов России.

    Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года, передает РИА «Новости».

    Это связано с планируемыми изменениями в бюджетном законодательстве, касающимися базовой цены на нефть. Министерство подчеркнуло, что при возобновлении операций объем отложенных покупок и продаж будет пересчитан с учетом новых параметров базовой цены.

    За предыдущий период, с 6 февраля по 5 марта, объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 млрд рублей, что эквивалентно 11,9 млрд рублей в день.

    По действующему бюджетному правилу дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, при этом Минфин может использовать только юани и золото для операций, так как валюты недружественных стран исключены из структуры фонда. В случае недостатка нефтегазовых доходов министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке от имени Минфина осуществляет Центробанк.

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт в Иране влияет на российский бюджет.

    4 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Ираном расколол правые партии Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает европейских националистов выбирать между привычной антивоенной риторикой и поддержкой Израиля в борьбе с исламизмом, сообщает Politico.

    Лидеры ультраправых в Европе столкнулись с дилеммой между поддержкой Израиля и антиизоляционистской риторикой на фоне атак по Ирану, пишет Politico.

    В частности, французское «Национальное объединение», лидирующее в опросах перед выборами 2027 года, оказалось вынуждено балансировать между традиционной поддержкой Израиля и критикой внешнеполитических интервенций США.

    «Национальное объединение» заняло осторожную позицию, фактически одобрив силовую акцию. Это резко контрастирует с их же недавней критикой американского вмешательства в дела Венесуэлы, когда Марин Ле Пен жестко защищала суверенитет государств.

    Вице-президент французской партии Себастьен Шеню объяснил эту перемену в риторике. «Мы поддерживаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, даже если, честно говоря, нам не нравится их односторонний характер», – заявил он.

    В Германии руководство «АдГ» выразило обеспокоенность дестабилизацией региона, что вызвало недовольство внутри самой политсилы. Многие высокопоставленные члены считают, что наступление на исламистский режим Ирана следовало поддержать, несмотря на официальную «миротворческую» линию лидеров.

    В то время как французские и немецкие ультраправые демонстрируют внутренние разногласия по вопросу войны на Ближнем Востоке, их коллеги в Румынии и Нидерландах более однозначно поддерживают жесткие действия против Ирана. На фоне предстоящих выборов внутренние споры могут осложнить ультраправым борьбу за власть, особенно учитывая повышенное внимание избирателей к внешнеполитическим вопросам.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Испания запретила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

    В ответ Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    4 марта 2026, 05:51 • Новости дня
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу, опасаясь снижения темпов борьбы с коррупцией, пишут новостные агентства.

    Владимир Зеленский настаивает на вступлении в объединение в 2027 году, однако эта инициатива встретила жесткое сопротивление, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Франция, Германия и другие участники союза скептически оценили возможность изменения процедур ради Киева. Дипломаты опасаются, что спешка подорвет стимулы для проведения необходимых внутренних реформ.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала вариант «обратного расширения» с упрощенным приемом, но идея провалилась.

    «Концепция обратного расширения мертва», – заявил один из источников агентства. Собеседники издания подчеркивают, что Украина пока не готова к членству из-за серьезных проблем с коррупцией.

    Брюссель намерен искать иные пути сближения, рассматривая модель поэтапной интеграции с доступом к единому рынку. Формальное вступление требует одобрения всех 27 стран, а Венгрия уже блокировала процесс на ранних стадиях.

    Напомним, Евросоюз разрабатывал план ускоренного предоставления Украине частичного членства по модели «обратного расширения». Президент Сербии Александр Вучич заявлял о наличии в мирном плане пункта о вступлении Киева в сообщество с 2027 года.

    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    4 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Посол Израиля заявил о состоянии войны Европы с Ираном

    Посол Израиля Нир-Фельдкляйн заявил о фактической войне Европы с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн считает, что Европа фактически вовлечена в войну с Ираном из-за атак иранских агентов на европейской территории.

    Посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн выразил уверенность, что европейские страны уже вовлечены в конфликт, передает РИА «Новости».

    «Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны», – подчеркнул дипломат в интервью Politico.

    Он напомнил, что на европейской земле происходили атаки и убийства, организованные иранскими агентами. По мнению посла, Брюссель должен выступить с однозначной поддержкой военных действий в отношении Тегерана.

    Нир-Фельдкляйн добавил, что государства Персидского залива сейчас оценивают возможную реакцию на иранскую атаку. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что вызвало осуждение со стороны МИД России.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал фактическое начало полноценных боевых действий на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом

    Власти Китая заявили о готовности устранять экономические разногласия с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайское руководство намерено поддерживать фундаментальный характер партнерства с Брюсселем и преодолевать возникающие споры, заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Правительство КНР настроено на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами ради устранения взаимных претензий в сфере торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Лоу Циньцзянь заявил, что Китай готов формировать еще больше программ сотрудничества, сообща решать глобальные проблемы.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере.

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай.

    4 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Польша сообщила о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Шеф полиции Польши Боронь сообщил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские власти выразили обеспокоенность возможным наплывом наркозависимых украинских военных после окончания боевых действий, они констатировали массовое употребление синтетического зелья в рядах ВСУ.

    Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте, передает РИА «Новости». По его словам, уже сейчас фиксируются случаи употребления подобных веществ, и польская полиция должна быть готова к последствиям после окончания боевых действий на Украине.

    Боронь подчеркнул: «Да. По нашей информации, это так», – отвечая на вопрос о масштабах проблемы среди украинских военных.

    Комендант отметил, что ситуация в ВСУ влияет на количество синтетических наркотиков, изымаемых польской полицией, а также на рост числа наркозависимых, с которыми вынуждены работать правоохранители.

    Боронь сообщил, что в Польше ежегодно ликвидируются десятки тонн синтетических наркотиков, большая часть которых употребляется на фронте на Украине. Он рассказал о трудностях во время задержаний, описав случаи с агрессивными и неадекватными людьми после употребления таких веществ.

    Польский чиновник выразил опасения, что после окончания боевых действий наркозависимые украинские военные могут массово прибывать в страну, присоединяться к преступным группировкам или искать своих родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    Ранее полиция в Варшаве обнаружила в частном доме 22 граждан Украины, которых удерживали и заставляли работать на наркосеть под угрозой насилия.

    До этого Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством гражданина Украины.

    4 марта 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии просьб ЕС по возобновлению энергопоставок

    Песков заявил об отсутствии запросов Европы на возобновление энергопоставок

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы пока не обращались к Москве с инициативой вернуть или увеличить поставки энергоносителей на фоне ситуации в Персидском заливе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, страны Европы не направляли в Москву запросы о возобновлении или увеличении поставок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов, Песков уточнил: «Нет, таких обращений не было».

    Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов.

    Дональд Трамп предложил ввести эскорт американских военных кораблей для охраны торговых танкеров в Ормузском проливе.

    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

