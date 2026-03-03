Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов

Tекст: Вера Басилая

Банк России 27 февраля 2026 года подал заявление в общий суд Европейского союза в Люксембурге, следует из сообщения в Telegram-канале Центробанка.

Речь идет об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Сообщается, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является частью работы по защите суверенных активов Банка России.

Указанным регламентом была введена бессрочная блокировка активов Банка России и исключена возможность судебной защиты нарушенных прав, включая невозможность исполнения судебных и арбитражных решений в связи с принятыми мерами. В Банке России отмечают, что подобные действия нарушают базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и законодательством ЕС.

Также подчеркивается, что при принятии спорного регламента были допущены процедурные нарушения, так как решение было принято большинством голосов, а не единогласно, как того требует статья 215 Договора о функционировании ЕС. Банк России заявил о сохранении за собой всех прав и средств правовой защиты в отношении любых мер, принятых Евросоюзом и его странами-членами против банка и его активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС после выплаты Россией всего причиненного ущерба на Украине.

В МИД Германии отметили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

