    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    3 марта 2026, 08:15 • Новости дня

    В посольстве сообщили о блокировках счетов россиян немецкими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие банки начали закрывать счета граждан России, если те не предоставляют вовремя документы о виде на жительство, что связано с ужесточением европейских правил, пишут СМИ со ссылкой на посольство в Германии.

    Немецкие банки начали превентивно блокировать и закрывать счета граждан России, если те не успевают оперативно подтвердить действительный вид на жительство, передают «Известия» со ссылкой на посольство России в Германии.

    Представители дипмиссии пояснили, что финансовым учреждениям предписано проводить углубленные проверки любых транзакций и собирать расширенный пакет документов для операций с российскими клиентами.

    Дипломаты отмечают, что ситуация осложнилась после того, как Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, по их словам, усугубило давление на российских граждан, особенно после введения в 2022 году ограничений на сумму средств на счетах – не более 100 тыс. евро, за исключением обладателей вида на жительство в ЕС.

    Многие россияне, оказавшиеся в Германии, столкнулись с блокировками счетов уже в середине 2022 года, когда национальные ведомства страны быстро реализовали европейские ограничения. В дальнейшем, подчеркивают дипломаты, давление на соотечественников только усиливалось, а крупнейшие банки ФРГ, находящиеся в основном в частных руках, зачастую используют российский паспорт клиента как повод для дополнительных ограничений, хотя и не признают это публично.

    В публикации также сообщается, что с аналогичными трудностями столкнулись и российские организации, такие как Российский дом науки и культуры в Берлине и Российско-германский культурно-образовательный центр в Нюрнберге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) заявила, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки на интеграционные курсы. Причины такого решения BAMF не объяснило.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    2 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    В Германии после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    @ Christoph Reichwein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции, опасаясь взрывного роста стоимости горючего из-за обострения ближневосточного конфликта.

    Наплыв водителей наблюдается с воскресенья, пишет издание Stern, передает РИА «Новости».

    Причиной ажиотажа стали удары США и Израиля по Ирану, спровоцировавшие ожидания скачка цен на бензин и дизель.

    «По всей Германии на заправках выстраиваются длинные очереди», – сказал представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль.

    Автоклуб ADAC зафиксировал заметное подорожание горючего уже к началу недели. Литр Super E10 в пятницу стоил 1,78 евро, а в понедельник утром цена достигла 1,83 евро. Стоимость дизельного топлива за выходные поднялась с 1,74 до 1,81 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent на фоне конфликта выросла до 77,64 доллара за баррель. Министерство энергетики США приготовилось к скачку цен на сырье из-за эскалации. Жители Дубая из-за напряженной ситуации вокруг Ирана столкнулись с дефицитом бензина и очередями на заправках.

    3 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Сумма замороженных в Германии активов россиян снизилась на 34%

    Tекст: Ольга Иванова

    Объем замороженных активов граждан России в Германии упал до 2,9 млрд евро из-за успешных оспариваний санкций, пишут СМИ.

    Сумма замороженных в Германии активов россиян снизилась на 34% за последний год, передает Deutsche Welle (Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle признана Минюстом иноагентом). В 2023 году объем таких активов составлял 4,4 млрд евро, а в 2025 году уменьшился до 2,9 млрд евро.

    В министерстве финансов ФРГ уточнили, что падение связано с успешным оспариванием санкций россиянами. Некоторые ограничения были сняты после судебных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    В МИД Германии заявили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    3 марта 2026, 08:25 • Новости дня
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк направил заявление в общий суд ЕС с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов, введенный в декабре 2025 года, следует из сообщения Банка России.

    Банк России 27 февраля 2026 года подал заявление в общий суд Европейского союза в Люксембурге, следует из сообщения в Telegram-канале Центробанка.

    Речь идет об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Сообщается, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является частью работы по защите суверенных активов Банка России.

    Указанным регламентом была введена бессрочная блокировка активов Банка России и исключена возможность судебной защиты нарушенных прав, включая невозможность исполнения судебных и арбитражных решений в связи с принятыми мерами. В Банке России отмечают, что подобные действия нарушают базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и законодательством ЕС.

    Также подчеркивается, что при принятии спорного регламента были допущены процедурные нарушения, так как решение было принято большинством голосов, а не единогласно, как того требует статья 215 Договора о функционировании ЕС. Банк России заявил о сохранении за собой всех прав и средств правовой защиты в отношении любых мер, принятых Евросоюзом и его странами-членами против банка и его активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС после выплаты Россией всего причиненного ущерба на Украине.

    В МИД Германии отметили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    2 марта 2026, 13:58 • Новости дня
    Глава Минфина Силуанов назвал банковский вклад основным инструментом сбережений

    Tекст: Вера Басилая

    Банковские депозиты стали главным способом накопления средств благодаря выгодным процентам и высокой надежности, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Министр финансов Антон Силуанов определился с лучшим вариантом для хранения накоплений. Чиновник указал на преимущества открытия счетов в кредитных организациях, передают «Вести».

    «Сегодня основной инструмент сбережений – это вклад в банке. Проценты хорошие, ставки высокие, надежно», – заявил он в интервью.

    Ведомство ожидает роста популярности инвестиций в фондовый рынок после смягчения денежно-кредитной политики. Глава Минфина отметил, что ранее при низких ставках интерес к биржевым инструментам был значительно выше.

    Силуанов назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у кредитных организаций.

    2 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    В Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном

    Лидер АдГ Вайдель предупредила о наплыве мигрантов после атаки на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин рискует столкнуться с повторением миграционной катастрофы десятилетней давности на фоне масштабной эскалации боевых действий в ближневосточном регионе, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Власти ФРГ обязаны предотвратить повторение сценария 2015 года, к которому может привести эскалация конфликта, передает ТАСС.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила: «Из-за войны против Ирана Германии грозит новая волна беженцев с Ближнего Востока. Этого необходимо избежать любой ценой».

    Политик подчеркнула, что правительство должно сделать все, чтобы ситуация вновь не вышла из-под контроля. Во время предыдущего кризиса в страну прибыли около 1 млн человек, и для их размещения пришлось перестраивать заброшенные школы и фабрики.

    Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана 28 февраля, нанеся удары по крупным городам. Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников, а страны региона начали закрывать воздушное пространство.

    Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля оказал давление на президента США с целью смены власти в республике.

    3 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин указал на сопротивление госкомпаний казначейскому сопровождению

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным отметил, что организации часто жалуются на усложнение работы и бюрократические препятствия при взаимодействии с финансовым ведомством.

    Путин обсудил вопросы финансового контроля на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поделился наблюдением, что государственные корпорации нередко выступают против участия ведомства в их деятельности.

    «Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании – не всегда, но частенько – сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», – заметил президент.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Артюхиным поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны.

    До этого Путин признался в сложности борьбы с бюрократией при решении жизненно важных вопросов.

    3 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Семья из Германии переехала в Омскую область по программе переселения

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья Клапштейн с четырьмя детьми, переехавшая из Германии по программе переселения соотечественников, быстро нашла новые возможности и поддержку в Омской области.

    Семья Клапштейн переехала из Германии в Омскую область по программе переселения соотечественников. Родители с четырьмя детьми быстро адаптировались: новорождённая Анна стала первой коренной омичкой в семье, а её братья и сестра, родившиеся в Германии, сами настояли на переезде в Россию.

    Как рассказал Артур Клапштейн, семья изначально рассматривала переезд после отдыха в Казахстане, который показался им похожим на Россию по уровню жизни. Российские ценности и менталитет оказались им ближе, хотя школьная программа здесь сложнее, но даёт больше знаний и предлагает более длинные каникулы.

    Мама семейства Елена Клапштейн признается: «Я как мама увезла детей в хорошую жизнь!». Она вспоминает, что когда-то не хотела уезжать в Германию, но судьба сложилась иначе. Теперь же, по её словам, она гордится, что смогла обеспечить детям достойное будущее на родине.

    Оформление документов и заявка на участие заняли менее полугода, после чего дети сразу пошли в школу, а родители нашли работу. Благодаря программе семья обрела новых друзей, а подруга Елены стала крёстной младшей дочери.

    Руководитель департамента по труду минтруда Омской области Марина Хамова рассказала, что программа помогает переселенцам чувствовать себя как дома с первого дня, гарантирует упрощённое получение гражданства, содействие в обучении и поддержке бизнеса. С 2009 года в регион приехали более 50 тыс. человек, в прошлом году – 1 200. Участвовать могут те, у кого есть родственники в России или кто ранее жил в стране, а также те, кто разделяет её ценности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многодетная семья из Эстонии получила российское гражданство.

    3 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства России

    Артюхин заявил о поступлении первых цифровых рублей на счета казначейства

    Tекст: Вера Басилая

    Казначейство России зафиксировало первый платеж цифровым рублем на сумму полторы тысячи рублей, которым был оплачен административный штраф, заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин президенту России Владимиру Путину.

    Глава Федерального казначейства Роман Артюхин проинформировал президента Владимира Путина о первых поступлениях цифровых рублей на счета ведомства. Он уточнил, что первый платеж был совершен для оплаты административного штрафа одним человеком, сумма поступления составила полторы тысячи рублей в цифровых рублях, сообщается на сайте Кремля.

    Артюхин отметил, что пилотирование работы с цифровым рублем было проведено в прошлом году по поручению президента. С 1 января текущего года казначейство готово принимать платежи в бюджеты бюджетной системы в цифровых рублях.

    В настоящее время казначейство совместно с Банком России и Минфином определяет приоритетные направления расходования средств с использованием платформы цифрового рубля.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк вскоре начнут активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля.

    Напомним, в июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем отличается цифровой рубль от денег на банковской карте.

    4 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Минфин приостановил операции с валютой из-за изменения бюджетного правила

    Tекст: Вера Басилая

    Операции с валютой и золотом в марте не состоятся из-за планируемых изменений параметров бюджетного правила, связанных с базовой ценой на нефть, сообщило Министерство финансов России.

    Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года, передает РИА «Новости».

    Это связано с планируемыми изменениями в бюджетном законодательстве, касающимися базовой цены на нефть. Министерство подчеркнуло, что при возобновлении операций объем отложенных покупок и продаж будет пересчитан с учетом новых параметров базовой цены.

    За предыдущий период, с 6 февраля по 5 марта, объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 млрд рублей, что эквивалентно 11,9 млрд рублей в день.

    По действующему бюджетному правилу дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, при этом Минфин может использовать только юани и золото для операций, так как валюты недружественных стран исключены из структуры фонда. В случае недостатка нефтегазовых доходов министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке от имени Минфина осуществляет Центробанк.

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт в Иране влияет на российский бюджет.

