Нетаньяху заявил о борьбе вместе с Трампом с «плохими парнями»

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что он и президент США Дональд Трамп ведут борьбу с «плохими парнями», а себя и союзников считает «хорошими парнями», передает РИА «Новости». Он отметил: «Мы здесь воюем с плохими парнями. Мы – хорошие парни».

Нетаньяху предупредил, что обладание Ираном ядерным оружием будет представлять прямую угрозу для американского народа. По его словам, действия США и Израиля направлены на предотвращение усиления иранской ядерной программы.

США и Израиль в субботу нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак, как сообщается, были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. Иран в ответ начал наносить удары по израильской территории и объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану последовали на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранскому ядерному досье, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи нарушением всех норм морали и международного права, а МИД РФ осудил нападение и призвал к срочной деэскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США уничтожили почти все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи.

Американские республиканцы и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в течение нескольких месяцев добивались давления на Дональда Трампа с целью попытки смены власти в Иране.

Резкое решение Дональда Трампа стало неожиданностью для европейских лидеров и усилило разногласия в Евросоюзе по ближневосточному конфликту.