Катар перехватил более 100 иранских ракет и 24 БПЛА

Эксперт оценил возможное назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Востоковед Сажин: Иран под руководством сына Хаменеи станет агрессивнее к США и Израилю

Tекст: Анастасия Куликова

«Аятолла Али Хаменеи еще при жизни говорил о возможном назначении сына верховным лидером и даже одно время продвигал его на эту должность. Но в последние годы он остерегался настаивать на преемственности. Дело в том, что общественность Ирана – особенно религиозная ее часть – в штыки восприняла эту идею», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Он объясняет: мысль о переходе власти по наследству свойственна монархии, а Исламская революция боролась против этого. Как бы то ни было, если информация о назначении Моджтабы Хаменеи подтвердится, то из этого следует несколько выводов.

Так, можно говорить о «мягком перевороте» в Иране, считает востоковед. Сын покойного аятоллы тесно связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). «Власть корпуса очень велика в стране: около 25–30% экономики и финансовых потоков контролируется им. Кроме того, это мощная военная система – контрразведывательная и карающая», – указал спикер.

«Если Моджтабу выбрали рахбаром и сделали это под влиянием КСИР, то речь идет о мягком перевороте, ведь корпус берет в руки высшие рычаги политической, экономической и военной власти», – считает аналитик.

По его прогнозам, сын Али Хаменеи будет проводить более агрессивную политику по отношению к США и Израилю. «Курс станет диктовать радикальная часть КСИР», – уточнил Сажин. Другими словами, ожидать переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке не стоит.

Кроме того, назначение Моджтабы станет пропагандистским шагом и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Они ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи, а у Ирана опять аятолла Хаменеи, – иронично заметил собеседник. – То есть, несмотря на происки США и Израиля и военные удары, концепция «Велаят-е факих» (политико-правовая доктрина, обосновывающая правление факиха – прим. ВЗГЛЯД) остается практически без изменений».

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники власти. Об этом сообщила газета The New York Times. Официальные органы власти Ирана пока не делали никаких публичных заявлений. По информации источников издания, некоторые члены Совета экспертов выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

Примечательно, что на фоне сообщений в прессе министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Исламской республики станет «целью для ликвидации». Он поручил Армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

Дональд Трамп накануне отмечал, что худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. «Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим», – сказал американский лидер.

Отметим, Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи и его жены Мансуры Ходжасте Багерзаде (оба убиты в результате нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года).

Моджтаба Хаменеи обучался в престижной исламской школе Алави в Тегеране. В 1999 году он поступил в духовную семинарию Кума (один из ведущих исламских центров в Иране) для продолжения религиозного образования, где посещал лекции шиитских богословов. Впоследствии там же преподавал. В 2004 году женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя.

Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж», передает ТАСС.

Поддерживал Махмуда Ахмадинежада на выборах 2005 и 2009 годов. Исследователи называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые начались после объявления итогов президентских выборов. В ноябре 2019 года министерство финансов США ввело санкции против Моджтабы Хаменеи и восьми других лиц из ближайшего окружения руководителя Ирана.

Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.