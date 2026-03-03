  • Новость часаПутин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    3 марта 2026, 02:49 • Новости дня

    Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

    Армия Израиля атаковала командные центры и склады оружия «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Израиля объявили о нанесении авиаударов по нескольким важным объектам шиитской группировки в столице Ливана.

    Израильская армия начала наносить удары по командным центрам и складам вооружения движения «Хезболлах» в Бейруте, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении армии обороны Израиля.

    В ведомстве уточнили, что операции сейчас продолжаются и затрагивают ключевые объекты группировки в столице Ливана.

    В сообщении отмечено, что цели атаки включают инфраструктуру, используемую для координации действий и хранения вооружения.

    Дополнительные подробности о масштабах разрушений, количестве пострадавших или реакции ливанских властей пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ливана запретило «Хезболле» любые вооруженные действия и поручило армии разоружить движение севернее реки Литани.

    Израиль нанес удар по месту нахождения высокопоставленного представителя «Хезболлы» в шиитском районе Дахия в пригороде Бейрута.

    В результате авиаударов Израиля по различным районам Ливана погибли 31 человек, а число раненых превысило 140 человек.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    @ Mike Freer/Touchdown-aviation/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта, сообщает The War Zone.

    Три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты вчера над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet кувейтских ВВС, сообщает The War Zone.

    Как отмечает издание, ранее предполагалось, что причиной инцидента стал огонь с земли, однако характер повреждений одного из самолетов больше указывает на воздушный бой.

    По данным журналиста Селигмана, на которого ссылается The War Zone, в инциденте участвовал только один кувейтский истребитель Hornet, который выпустил три ракеты и поразил три американских самолета. Все экипажи F-15E выжили, несмотря на полную потерю техники. Инцидент произошел на фоне попыток иранских беспилотников проникнуть в кувейтское воздушное пространство, причем один из них атаковал базу, в результате чего погибли шестеро американцев.

    Эксперты считают, что экипажи могли выжить благодаря тому, что атака велась ракетами малой мощности по хвостовой части самолетов. Сообщается, что если бы были использованы более тяжелые ракеты системы ПВО, последствия могли быть гораздо серьезнее. В таких обстоятельствах вероятность выживания минимальна, однако в данном случае все летчики смогли катапультироваться.

    The War Zone отмечает, что во время сложных боевых ситуаций подобные ошибки уже случались в прошлом – в том числе и в Кувейте. Расследование инцидента продолжается, новые подробности могут появиться в ближайшее время.

    Центральное командование США сообщило, что в небе над Кувейтом по ошибке были сбиты три американских истребителя. Один из пилотов сбитого F-15 попал в опасную ситуацию, когда местные жители едва не забили его трубой.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    4 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждан России, совершающих путешествие на лайнере Celestyal Journey, принуждают освободить каюты в порту катарской столицы Дохи до утра 7 марта, сообщили двое российских туристов.

    «По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 по местному времени 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек там застряло», – сказал собеседник РИА «Новости» из Челябинска.

    Мужчина уточнил, что на борту находятся его пожилая мать и внук. У семьи нет денег на отели, а российские карты в регионе не принимаются.

    Путешественники направили письмо дипломатам, которые включили их в список ожидания рейсов. Туристка Нина из Петербурга подтвердила, что людей выгоняют, а аэропорт закрыт.

    Ассоциация туроператоров России заявляла, что уровень угрозы для россиян в Катаре минимальный. Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о размещении застрявших в ОАЭ туристов в гостиницах.

    4 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что его страна не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы главы США Дональда Трампа.

    Испания не намерена менять свою позицию по поводу конфликта в Иране, несмотря на угрозы США, передает Politico.

    Премьер-министр Педро Санчес в телеобращении заявил: «Мы не собираемся занимать позицию, противоречащую нашим принципам и ценностям из страха перед чьими-либо репрессалиями».

    Санчес отметил, что позиция Испании по Ирану совпадает с позицией по спецоперации на Украине и конфликту в Газе: Мадрид выступает против нарушения международного права и против военного решения проблем. Премьер сравнил атаку США на Иран с вторжением в Ирак в 2003 году, подчеркнув, что это привело лишь к росту нестабильности.

    Он добавил, что не может предсказать последствия для Ирана, но уверен, что падение режима аятолл не принесет «более справедливого мирового порядка или лучших условий жизни», а создаст экономическую неопределенность и рост цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера не будут предоставляться для операций США против Ирана без решения международных структур.

    Дональд Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование авиабаз для атак на Иран. Американский президент обрушился на европейских союзников и заявил о готовности задействовать испанские базы несмотря на запрет Мадрида.

    Также Трамп объявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    4 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ: США перебросят подкрепление на Ближний Восток

    TWZ: США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток

    TWZ: США перебросят подкрепление на Ближний Восток
    @ Tech. Sgt. Dhruv Gopinath/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана, сообщает The War Zone.

    Дополнительные истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle отправились с авиабазы Лейкенхит в Британии в зону ответственности Центрального командования США, передает The War Zone.

    По данным авиационных наблюдателей, речь идет о 12 F-35A с базы Хилл в штате Юта и нескольких F-15E, которые присоединятся к уже задействованным в операции Epic Fury силам.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн подтвердил, что командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер получит дополнительные силы. В ходе брифинга Кейн подчеркнул: «Даже сегодня это быстрое наращивание демонстрирует способность совместных сил адаптироваться и проецировать мощь в нужное время и в нужном месте». Он добавил, что не будет раскрывать детали для сохранения секретности.

    Операция Epic Fury против Ирана продолжается четвертый день. За первые три дня CENTCOM нанесло удары по более чем 1700 целям, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, центры управления, ракетные и военные базы. В ударах участвуют не только пилотируемые самолеты, но и дроны, артиллерийские системы, а также крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с эсминцев класса Arleigh Burke.

    В операции также участвуют Британия, Франция, Израиль и Греция. Израильская авиация наносит удары по сотням целей, включая объекты руководства в Тегеране.

    Британия подтвердила, что один из ее F-35B сбил иранский дрон над Иорданией, а Франция разместила Rafale в ОАЭ для защиты своих баз.

    Ранее три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.

    Сообщалось, что иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский самолет F-15.

    Американский самолет Palm Jet поразили в районе базы Виктория в Ираке.

    4 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    При атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки: 78 моряков ранены, более ста считаются пропавшими без вести.

    По меньшей мере 78 человек получили ранения, а 101 моряк исчез после атаки на корабль ВМС Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел в непосредственной близости от шри-ланкийского побережья.

    Глава МИД островного государства Виджита Хератх ранее заявил, что местные военные оказали помощь тонущему судну. В больницы уже доставили не менее 30 пострадавших.

    «По меньшей мере 101 человек пропал, 78 пострадали после атаки подводной лодки на иранское судно у берегов Шри-Ланки», – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у побережья Шри-Ланки, был атакован американской подлодкой, сообщило со ссылкой на трех неназванных американских чиновников агентство Reuters.

    Иранский фрегат IRIS Dena, затонувший у берегов Шри-Ланки, был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Об этом журналистам сообщили три неназванных чиновника из США. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.

    Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, на борту судна находились около 180 человек. По данным Reuters, 79 моряков удалось спасти, а более 100 пропали без вести.

    Судно IRIS Dena относится к Южному флоту ВМС Ирана. Прежде этот фрегат участвовал в военно-морских учениях в Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки. В результате нападения ранены 78 моряков. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки.


    4 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Иран нанес удар по эсминцу США ракетами Qadr и Talaiyeh

    КСИР поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения атаковали американский военный корабль в водах Индийского океана, когда тот принимал топливо с судна снабжения.

    Корпус стражей исламской революции использовал дальнобойные снаряды Qadr 380 и Talaiyeh для поражения цели, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на дистанции 650 километров от иранского побережья.

    «Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана», – говорится в заявлении.

    Ранее Вашингтон и Израиль атаковали объекты в Иране, что привело к гибели гражданских лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции атаковал танкер-заправщик американской авианосной группы в 700 километрах от порта Чабахар. Иранские военные подтвердили запуск четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн». ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.

    4 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владельцы японских машин могут столкнуться с нехваткой подержанных двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Более 15 млн российских владельцев японских автомобилей оказались под угрозой дефицита подержанных автозапчастей из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Основные комплектующие – двигатели и коробки переключения передач – традиционно поступали из Объединённых Арабских Эмиратов через Иран и Каспийское море в Астрахань.

    После начала антииранской операции со стороны США и Израиля, а также ответных ударов, привычный маршрут поставок оказался под угрозой срыва. Замглавы Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что запасов подержанных двигателей и коробок передач в российских автосервисах хватит максимум на месяц.

    По данным экспертов, ранее стоимость бывших в употреблении двигателей из Эмиратов составляла от 80 до 200 тыс. рублей, а за новый двигатель просили до 600 тыс. рублей. Если маршрут будет окончательно заблокирован, покупка новых деталей может стать неподъёмной для большинства автовладельцев.

    Дубай на протяжении многих лет является одним из крупнейших мировых центров разборки автомобилей на запчасти, откуда двигатели и трансмиссии поступают в автосервисы России для ремонта японских автомобилей с пробегом.

    Ранее очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов. Эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани. Накануне в Дубае прогремели три взрыва.


    4 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    Израиль атаковал командные центры в Тегеране
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели удары по стратегическим объектам в иранской столице, поражены командные пункты, заявили в Армии обороны Израиля.

    В ходе налета израильская авиация поразила командные центры иранских военных по всему Тегерану, указали в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    До этого израильские военные объявляли о проведении крупномасштабной волны ударов по иранской столице. Ранее израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    Главное
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    Qatar Energy объявила форс-мажор из-за остановки производства СПГ
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Сын шаха заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии
    Внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра