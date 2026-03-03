Россиянка из Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак

Tекст: Денис Тельманов

Многие жители Объединенных Арабских Эмиратов прячутся в ванных комнатах при звуках тревоги, рассказала Анна, россиянка, проживающая в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

Она отметила, что атмосфера была напряженной, особенно для родителей, и что обстановка начала стабилизироваться только в понедельник.

Анна сообщила, что туристы в Абу-Даби поддаются панике, чувствуют себя потерянными, поскольку не могут вернуться домой.

Местные жители, по ее словам, делятся на две группы: одни относятся к ситуации с осторожностью, другие сохраняют спокойствие.

В качестве альтернативного безопасного направления россиянка назвала соседний Оман, но подчеркнула, что немногие готовы к внезапному переезду.

В то же время депутат Госдумы Сергей Кривоносов сообщил, что на фоне задержек и отмен рейсов в ОАЭ участились случаи мошенничества, когда аферисты связываются с жертвами через мессенджеры, уточняют детали перелета и предлагают билеты по заниженным ценам.

Преступники требуют документы и принимают оплату в рублях или криптовалюте USDT.

Кривоносов призвал россиян покупать билеты только через проверенные сервисы и рассматривать альтернативные маршруты через Азербайджан, Турцию, Катар и другие страны с устойчивым авиасообщением.

Он подчеркнул, что комитет Госдумы держит связь с туристической отраслью для защиты прав граждан и их безопасного возвращения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.

Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби в Москву прибыл в аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов в качестве извинения за длительное ожидание вылета.