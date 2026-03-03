Tекст: Денис Тельманов

Билл Клинтон заявил во время дачи показаний в конгрессе, что не имел сексуальных контактов с какой-либо молодой женщиной или девушкой, представленной ему Джеффри Эпштейном или Гислейн Максвелл, передает РИА «Новости». Прямая речь: «Нет», – ответил Клинтон на соответствующий вопрос конгрессменов.

Экс-президент США также подчеркнул, что не обсуждал с Эпштейном действия сексуального характера и не вступал в сексуальный контакт с молодыми женщинами или девушками в присутствии Эпштейна или Максвелл. Клинтон добавил, что не был свидетелем того, как Эпштейн совершал какие-либо акты сексуального или физического насилия над молодыми женщинами.

В 2019 году Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и вскоре скончался в тюрьме, по данным следствия, совершив самоубийство. В январе 2024 года заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн файлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Билл Клинтон подробно прокомментировал свои связи с финансистом Джеффри Эпштейном во время заседания комитета Конгресса по надзору.

Билл Клинтон выразил опасения по поводу возможного кризиса в США на фоне расследования дела Эпштейна. Кирилл Дмитриев отметил ложность заявлений Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с Эпштейном и не знала о его преступлениях.