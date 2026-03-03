Власти США начали расследование стрельбы в Остине

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», подозреваемый в стрельбе в баре Buford's Backyard Beer Garden в Остине не был известен полиции и ФБР до инцидента.

Начальник полиции Лиза Дэвис подтвердила, что Ндиага Диагне не рассматривался как возможный источник угрозы в их ведомстве. Представитель ФБР Алекс Доран также отметил, что имя Диагне не фигурировало в базе данных бюро.

Доран заявил: «Мы не хотим строить предположения или делать какие-либо догадки на данном этапе расследования относительно того, каков в конечном счете был мотив».

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, когда мужчина в кофте с надписью Property of Allah открыл огонь, убив двух человек и ранив еще четырнадцать.

По информации Washington Post, следствие не исключает, что нападение могло быть связано с ударами США и Израиля по Ирану, однако официальных выводов о мотивах пока не сделано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный злоумышленник открыл огонь по посетителям заведения и прохожим в Остине, штат Техас. В результате нападения погибли три человека. Сам нападавший был ликвидирован полицией.