Минэнерго Дагестана восстановило энергоснабжение 90% обесточенных объектов

В Дагестане восстановили энергоснабжение 90% обесточенных объектов

Tекст: Катерина Туманова

«Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны. Пик отключений зафиксирован в 16.00 28 марта – технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 29 марта количество отключённых линий электропередачи составляет четыре», – сообщили там.

В ведомстве уточнили, что две из трёх подстанций Махачкалы – «Махачкала-110» и «Восточная» – функционируют в штатном режиме.

Однако ситуация на подстанции «Приморская» остается сложной: пока ее невозможно ввести в работу из-за затопления. Сотрудники МЧС Дагестана занимаются откачкой воды с подстанции.

После завершения этих работ энергетики приступят к восстановлению электроснабжения. Предполагается, что работа подстанции «Приморская» будет восстановлена во второй половине дня 30 марта, добавили в Минэнерго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.Власти Дагестана

приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды.