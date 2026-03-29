Пакистан выразил готовность провести переговоры США и Ирана в ближайшие дни

Пакистан выразил готовность принять представителей США и Ирана для переговоров по урегулированию конфликта уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

«Для Пакистана будет честью принять у себя и содействовать проведению содержательных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта», – подчеркнул министр в беседе с газетой Dawn.

Дар также сообщил, что обсудил итоги недавней встречи по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с представителями других государств и международных организаций. В частности, глава пакистанского МИД провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обменяться мнениями о путях разрешения сложившейся ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын заявил, что инициативы по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут столкнуться с саботированием со стороны Израиля.

Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом обсудил возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.



