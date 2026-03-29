Власти Египта запретили подсветку минаретов мечетей ради экономии

Власти Египта запретили освещение минаретов и куполов мечетей в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщает РИА «Новости». Министерство по делам вакуфов пояснило, что соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Усама аль-Азхари в целях рационализации потребления ресурсов на фоне мировой ситуации. В заявлении министерства говорится: «Минареты и купола мечетей не должны освещаться».

Дополнительно подчеркивается, что внутреннее освещение мечетей также будет ограничено. Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил о сокращении времени работы ресторанов, магазинов и торговых центров для экономии электроэнергии. Эти меры введены сроком на один месяц – с 28 марта, объекты обязаны закрываться в 21.00, кроме четверга и пятницы, когда работа разрешена до 22.00.

В этот же период власти Египта распорядились отключить подсветку билбордов и снизить уровень уличного освещения. Как уточнили в правительстве, дальнейшее продление этих ограничений будет зависеть от ситуации с электроэнергией в стране. Министр туризма и древностей Шериф Фатхи заверил, что ограничения не коснутся туристической инфраструктуры.

Рост цен на топливо также стал частью общей экономической политики: в начале марта в стране подорожал бензин, цена одного литра увеличилась на три египетских фунта, или примерно на шесть центов США. Решения принимаются на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и необходимости экономить энергетические ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Египет ведет интенсивные переговоры по прекращению войны против Ирана.