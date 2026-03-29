Welt: Состояние застрявшего кита у берегов Германии ухудшилось

Tекст: Ольга Иванова

Состояние горбатого кита, который снова застрял на мелководье у побережья Германии, заметно ухудшилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt. По словам сотрудницы Института исследований наземных и водных диких животных в Ганновере Штефани Гросс, «животное не проявляет никакой активности. Оно не реагировало даже на приближение… Поэтому можно предположить, что в сравнении со вчерашним днем животное значительно ослабло, и нам остается только наблюдать, сможет ли кит самостоятельно выбраться, если его оставить в покое».

Океанолог Буркард Башек сообщил, что к утру понедельника уровень воды в бухте снизится на 40 сантиметров, что значительно осложнит положение кита. По его мнению, если в ближайшие часы животное не сможет освободиться самостоятельно, его шансы на спасение резко уменьшатся.

Министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тиль Бакхаус сообщил, что для защиты кита вокруг него установлена запретная зона радиусом 500 метров, чтобы уменьшить стресс для животного. В водной полиции Висмара считают, что попытки спасения, скорее всего, не дадут результата, и кит погибнет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели провели многочасовую операцию по возвращению горбатого кита весом около 15 тонн в глубокие воды Балтийского моря. Кит вновь оказался на мелководье у немецкого побережья.