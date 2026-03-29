Польские солдаты из миссии ООН подорвались на мине в Ливане

Tекст: Ольга Иванова

Польские военнослужащие, находящиеся в Ливане в составе миссии ООН, подорвались на мине-ловушке во время патрулирования, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел сегодня, когда военная машина польского контингента UNIFIL попала на взрывное устройство.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: «Только что оперативный командующий вооруженными силами сообщил мне об инциденте, произошедшем сегодня в Ливане. Во время движения патруля польских солдат из военного контингента UNIFIL под военной машиной взорвалась мина-ловушка».

По словам министра, один из солдат получил незначительные ранения и был оперативно доставлен в госпиталь. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

