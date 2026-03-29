В Жуковском локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.



