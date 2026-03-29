    29 марта 2026, 16:29 • Новости дня

    Дерипаска оценил последствия ближневосточного конфликта сильнее кризиса из-за COVID

    Дерипаска: Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут хуже времен COVID-19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут оказаться серьезнее, чем разрушительные эффекты пандемии коронавируса, заявил предприниматель Олег Дерипаска.

    На вопрос журналиста Павла Зарубина из программы «Вести» о том, сравнимы ли нынешние риски с кризисом, вызванным COVID-19, Дерипаска ответил: «Я думаю, что хуже», передает ТАСС.

    Бизнесмен подчеркнул, что последствия нынешнего конфликта не ограничатся ближайшими месяцами и их влияние может быть долгосрочным. «Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, да, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», – отметил Дерипаска.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фидан на встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде заявил о последнем предупреждении Ирану на фоне продолжающейся эскалации.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Власти Ирана снизили возраст призыва в армию до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    28 марта 2026, 18:53 • Новости дня
    Ракетные обломки разрушили крупный алюминиевый завод в Абу-Даби

    Emirates Global Aluminum сообщила о крупном ущербе заводу после ракетного удара

    Tекст: Мария Иванова

    Алюминиевый завод в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков ракеты, пострадали шесть сотрудников предприятия.

    Компания Emirates Global Aluminum заявила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в районе Ат-Тауил, Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

    «Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается», – отметили представители компании.

    В субботу утром власти эмирата сообщили о шести пострадавших в результате падения обломков перехваченной ракеты на территорию специальной экономической зоны KEZAD. На промышленной площадке возникли три пожара, которые удалось быстро локализовать.

    В пресс-релизе EGA уточняется, что ранения шести сотрудников не представляют угрозы для жизни.

    Компания напомнила, что в 2025 году завод в Ат-Тауиле произвел 1,6 млн тонн литого металла. К началу конфликта на Ближнем Востоке EGA располагала существенными запасами алюминия как на судах, так и на складах в зарубежных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в промышленной зоне Абу-Даби после перехвата баллистической ракеты загорелись три объекта, а при падении обломков были ранены шесть человек.

    Ранее в Абу-Даби при падении обломков пострадали два человека.

    28 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

    Air and Space Forces Magazine: Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry

    Tекст: Мария Иванова

    На авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе, пишет Air and Space Forces Magazine.

    Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

    По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

    В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

    Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

    Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    28 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Гааге прошла многотысячная акция против войны США и Израиля с Ираном

    В Гааге прошла демонстрация против войны с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Гааги на поле Маливелд прошла трёхчасовая акция с участием более 500 человек, осудившая военную операцию США и Израиля против Ирана.

    Масштабная демонстрация против военной операции США и Израиля в отношении Ирана прошла на поле Маливелд в центре Гааги, передает ТАСС.

    Акцию организовало инициативное объединение «Новое мирное движение». Митинг начался около 13.00 по местному времени, перед собравшимися выступили представители организаторов.

    Открытием стал концерт традиционной иранской музыки. Со сцены представитель «Нового мирного движения» Якоб де Йонге заявил: «США и Израиль вновь нарушили международное право – на этот раз начав свою масштабную агрессивную войну против Ирана». Он подчеркнул, что власти Нидерландов, по его мнению, должны ясно высказаться против этой войны.

    По оценке полиции, в акции участвовали более 500 человек. Протестующие держали флаги Исламской Республики Иран, портреты погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также плакаты с лозунгами «Остановите войну!» и «Мы требуем немедленного мира!». Среди участников были люди с палестинскими флагами, выступавшие напоминали о жертвах среди мирных жителей в Иране, секторе Газа и Ливане.

    В организацию демонстрации вошли 26 пацифистских и правозащитных движений, они продвигают петицию с призывом к властям Нидерландов осудить действия США и Израиля, отказаться от поддержки и добиваться соблюдения международного права. После митинга колонна прошла маршем по центральным улицам города.

    С другого края Маливелда к протестующим попыталась приблизиться небольшая группа сторонников действий США и Израиля с флагами еврейского государства. Полиция выстроила кордон между двумя группами и увела к автобусам нескольких наиболее агрессивных демонстрантов. Акция длилась около трёх часов и обошлась без серьёзных происшествий, за порядком следили тяжело вооружённые полицейские, в том числе конные подразделения и вертолётный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В Лондоне у посольства США прошел многотысячный митинг против войны с Ираном.

    В субботу в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    29 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам, сообщает пресс-служба КСИР.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

    В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

    В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе Принц Султан американский самолет-заправщик был уничтожен.

    28 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    После авиаудара по центру Тегерана погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по центральной части Тегерана погибли не менее пяти человек, 25 человек остались под завалами, сообщило агентство Mehr.

    Не менее пяти человек погибли и 25 человек оказались под завалами в результате авиаудара по центральной части Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Mehr. «По меньшей мере пять человек погибли и двадцать пять оказались под завалами», – говорится в сообщении со ссылкой на экстренные службы.

    По данным агентства, спасатели уже извлекли25 человек из-под обломков, однако поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B нанесли новый ночной удар по территории Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае новых ударов со стороны США и Израиля по инфраструктуре и экономическим центрам страны.

    28 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Российское посольство осудило удар Израиля по журналистам на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Российские дипломаты в Бейруте выразили соболезнования семьям ливанских журналистов, погибших при израильском ударе беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге страны.

    Посольство России в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов в результате израильского удара на юге республики, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

    В комментарии подчеркивается: «Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Сочувствуем коллегам в дружественных ливанских СМИ и скорбим по утрате высококлассных профессионалов своего дела».

    По данным дипмиссии, корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и журналист канала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана.

    В посольстве напомнили, что атаки на представителей СМИ в Ливане происходят не впервые, указав на обстрел с воздуха 19 марта, когда пострадала съемочная группа телеканала RT.

    В заявлении подчеркивается, что нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо, это расценивается как нарушение международного права, а участившиеся подобные инциденты носят системный характер и требуют решительного осуждения.

    Эскалация между Израилем и движением «Хезболла» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

    28 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    При ударе Израиля и США по Мосулу погибли двое иракских полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста в Мосуле погибли полковник и комиссар иракской полиции.

    Инцидент произошел в Мосуле на севере Ирака, передает ТАСС. Уточняется, что удар нанесли Израиль и США, в результате чего погибли двое иракских офицеров полиции.

    «Полковник и комиссар полиции Ирака погибли при исполнении служебных обязанностей во время удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста (расположен на севере города) в Мосуле», – говорится в сообщении ведомства в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники с территории Ирака попытались атаковать базу сирийской армии Ат-Танф в провинции Хомс.

    США и Израиль ранее  нанесли авиаудар по зданию районного суда в иранской провинции Фарс, где погибли и были ранены несколько человек.

    28 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Удары Израиля по Ливану унесли жизни почти 1,2 тыс. человек

    Со 2 марта в Ливане при ударах Израиля погибли 1 189 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливане продолжает расти число погибших от ударов израильской армии, за неполный месяц жертвами стали 1 189 человек и 3 427 ранены.

    Министерство здравоохранения Ливана представило данные о последствиях израильских ударов, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве заявили: «Общее число погибших в результате агрессии со 2 марта достигло 1 189 человек, а число раненых – 3 427».

    Обострение ситуации началось в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение «Хезболла» возобновило ракетные обстрелы израильской территории на фоне роста напряженности в регионе.

    В ответ Израиль нанес масштабные авиаудары по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о высокой цене для Бейрута за сохранение боевого потенциала движения «Хезболла».

    29 марта 2026, 00:05 • Новости дня
    Йеменские хуситы пообещали продолжить обстрелы Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил в Telegram-канале о второй и не последней серии ударов по Израилю в рамках «Священной битвы джихада».

    «Вооруженные силы Йемена провели вторую военную операцию в рамках «Священной битвы джихада», обрушив шквал крылатых ракет и беспилотников на несколько важных военных объектов, принадлежащих сионистскому врагу на юге оккупированной Палестины», – сказано в сообщении Яхья Сарии.

    Он заявил, что в рамках противостояния сионистскому замыслу в регионе йеменское движение продолжает поддерживать и содействовать фронтам сопротивления в Палестине, Ираке, Ливане и Иране.

    «Вооруженные силы Йемена заявляют, что, выполняя свой религиозный, моральный и гуманитарный долг перед свободным народом страны <...> в ответ на преступления врага против народа и страны, они будут продолжать <...> проводить свои военные операции в ближайшие дни, пока преступный враг не прекратит свои нападения и агрессию», – резюмировал Сариа.

    Напомним, в начале марта лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. WSJ писала, что США, Израиль и Саудовская Аравия опасаются вступления хуситов в войну с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы 28 марта нанесли ракетный удар по целям в Израиле. Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана.

    28 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    МИД потребовал расследовать убийство журналистов на юге Ливана

    Tекст: Катерина Туманова

    Армия обороны Израиля заявила, что среди пассажиров автомобиля, по которому был совершен ракетный удар, якобы находились террористы, которые притворялись журналистами, с чем категорически не согласны российские дипломаты.

    «Дело тут даже не в том, как отреагируют на такое нападение профильные международные структуры, и отреагируют ли вообще. Их профессиональная слепота уже давно никого не удивляет. Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.

    Дипломаты МИД России напомнили, что, как и в случае подобных трагедий прежде, будут «настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда».

    Ранее МИД России выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов, осудив удар Израиля по журналистам на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

