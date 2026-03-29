Киркоров пообещал оплатить штраф за курение в аэропорту Барнаула

Филипп Киркоров оплатит штраф за курение в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». Как сообщила представитель артиста Екатерина Успенская, Киркоров уже связался со службами аэропорта для урегулирования вопроса и оплаты наложенного взыскания за курение в неположенном месте.
Успенская пояснила, что причиной происшествия стала усталость исполнителя: «Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта», – приводит прямую речь агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.