    Изгнание русских приводит Прибалтику к исламизации
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    29 марта 2026, 16:15 • Новости дня

    Умер народный артист Азербайджана Балаев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народный артист Азербайджана Расим Балаев скончался на 78-м году жизни в Турции, где проходил лечение, сообщили СМИ.

    Как пишет Trend со ссылкой на близких актера, Балаев был одной из ключевых фигур в национальном кинематографе, начав свою карьеру на киностудии «Азербайджанфильм» после окончания актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств, передает ТАСС.

    За свою жизнь артист снялся в десятках художественных фильмов, включая такие известные картины, как «Насими», «Свет погасших костров» и «Бабек». Роль в фильме «Насими» принесла ему Государственную премию Азербайджанской ССР и всенародное признание.

    Балаев был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана. Кроме того, он награжден орденами «Независимость», «Честь» и «Слава» за значительный вклад в развитие культуры и искусства страны.

    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 06:49 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала дрон-атаки на Ленинградскую области в ночь на воскресенье сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения, при этом данных о пострадавших не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», – написал он.

    Часом ранее губернатор сообщал, что в порту Усть-Луга есть повреждения. Данных о  пострадавших нет.

    Ранее утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА. Пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию в ночь на воскресенье.

    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    Президент Польши: Бюрократы ослабляют Европу

    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    28 марта 2026, 20:49 • Новости дня
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области зафиксированы случаи преступной деятельности со стороны дезертиров ВСУ, причастных к убийствам и торговле военным снаряжением, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, участники этих банд занимаются не только убийствами и разбойными нападениями на мирных жителей, но также торгуют военной амуницией и беспилотниками. Добавляется, что ситуация в регионе ухудшается, поскольку местные правоохранительные органы не могут эффективно противостоять этим группам.

    Сотрудники патрульных служб, по словам представителя силовых структур, зачастую избегают прямых столкновений с дезертирами из-за опасений за собственную безопасность. Это приводит к росту числа преступлений и дальнейшему ослаблению контроля над ситуацией в Харьковской области.

    Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил о числе дезертиров, достигающем пяти на одного полицейского.

    Группа вооруженных дезертиров из ВСУ ограбила продуктовый магазин в Харьковской области, забрав алкоголь, деньги и продукты.

    28 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах

    Tекст: Вера Басилая

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил свыше 100 убийств, а также признался в сотрудничестве со следствием и раскаянии.

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил более 100 убийств, передают «Вести».

    По словам самого Гаськова, точное количество он не знает, так как не вел подсчетов, отметив: «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, на вскидку, это 100 с лишним убийств».

    Гаськов также сообщил, что раскаялся и неоднократно писал явки с повинной в попытке сотрудничать со следствием. Впервые его задержали в декабре 2002 года в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях девушек, однако тогда доказать его виновность не удалось.

    Позже, в мае 2006 года, его вновь задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, а через год приговорили к 10 с половиной годам колонии. Освободился он в 2016 году.

    В июле 2024 года биологическая экспертиза подтвердила, что образцы с мест убийств в Подмосковье в 2002 году принадлежат Гаськову.

    Следствие продолжает проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

    ФСИН совместно с МВД раскрыла причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к еще 11 убийствам помимо уже установленных эпизодов.

    Осужденный на пожизненное заключение маньяк Владимир Миргород признался в 13 убийствах, совершенных более 20 лет назад в Москве и Подмосковье.

    «Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в убийстве женщины в Ангарске в 2011 году, и ему предъявили новое обвинение.

    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    28 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине

    Глава Rheinmetall Паппергер назвал украинские дроны работой домохозяек на кухнях

    @ Sven Simon/Malte Ossowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о производстве беспилотников на Украине, отметив их кустарный характер и отсутствие инноваций.

    Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall, в интервью журналистам американского журнала Atlantic, подготовившим материал о развитии тяжелой военной техники в эпоху массового применения дронов, высмеял способ производства беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», – заявил Паппергер.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о деятельности украинских производителей БПЛА Fire Point и Skyfall.

    Паппергер также сравнил украинские дроны с деталями конструктора Lego и выразил скепсис в отношении перспектив подобных БПЛА изменить рынок вооружений и бронетехники. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у украинцев нет какого-то технологического прорыва, а их разработки не сопоставимы с технологиями таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или сам Rheinmetall.

    Atlantic отмечает, что немецкий концерн не перенимает опыт использования дронов в качестве основного оружия, а также не занимается активной разработкой антидроновых сетей и других методов механической защиты техники от БПЛА. На заводе Rheinmetall на вопросы о таких разработках отвечают отрицательно.

    Концерн Rheinmetall занимает одну из лидирующих позиций среди производителей военной техники в Европе. Доходы компании выросли благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, произведенные на предприятиях концерна.

    Ранее сообщалось, что  оборонный концерн Rheinmetall собирается организовать масштабную сборку боевых морских беспилотников на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

    Также Rheinmetall планирует отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    29 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту, что вызвало волну возмущения в социальных сетях из-за нарушения запрета на курение.

    Филипп Киркоров оказался в центре внимания после появления видео, на котором он проходит по барнаульскому аэропорту с зажженной сигаретой, сообщает Mash Siberia в МAX.

    В публикации отмечается: «Король прилетал выступать в «Титов Арене». Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя». На записи видно, как артист идет к выходу из терминала, в то время как вокруг находятся другие пассажиры.

    Пользователи Сети выразили недовольство поведением Киркорова, назвав его поступок демонстрацией «полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения». Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобное отношение артиста к окружающим неприемлемо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров выступил с серией сольных концертов на площадке Live Арена в Москве.

    В марте 2024 года Киркоров во время праздничного концерта в Москве допустил конфликт с журналистами после отказа отвечать на их вопросы.

    Главное
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула