Умер народный артист Азербайджана Балаев

Как пишет Trend со ссылкой на близких актера, Балаев был одной из ключевых фигур в национальном кинематографе, начав свою карьеру на киностудии «Азербайджанфильм» после окончания актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств, передает ТАСС.

За свою жизнь артист снялся в десятках художественных фильмов, включая такие известные картины, как «Насими», «Свет погасших костров» и «Бабек». Роль в фильме «Насими» принесла ему Государственную премию Азербайджанской ССР и всенародное признание.

Балаев был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана. Кроме того, он награжден орденами «Независимость», «Честь» и «Слава» за значительный вклад в развитие культуры и искусства страны.