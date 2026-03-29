  В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня

    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    Политолог Шаповалов: В новый комплекс НЦ «Россия» будут стремиться люди со всего мира

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    29 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Третий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в Max-канале о третьем дроне ВСУ, уничтоженном за ночь силами ПВО на подлете к столице.

    «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении.

    До этого столичный градоначальник сообщал о сбитом дроне в 2 часа и в 3.10 в ночь на воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!


    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд заочно увеличил срок иноагенту Сергею Медведеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политологу и журналисту Сергею Медведеву (иноагент) назначили 11 лет шесть месяцев лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента и другие преступления, сообщает прокуратура столицы.

    Суд в Москве заочно признал политолога и журналиста, ранее судимого Сергея Медведева (внесен в реестр иностранных агентов и перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура. Суд рассмотрел уголовное дело в общем порядке, несмотря на отсутствие Медведева, который находится в розыске.

    По данным следствия, Медведев ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в интернете без обязательной маркировки, указывающей на статус иностранного агента или связь с его деятельностью.

    В 2025 году Сергей Медведев уже был заочно осужден по нескольким статьям, включая распространение заведомо ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил и публичные действия, направленные на их дискредитацию. Тогда ему назначили 10 лет лишения свободы и запрет на администрирование сайтов и интернет-сетей на пять лет.

    Теперь с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности приговоров срок Медведеву увеличен до 11 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационных сетей, включая интернет.

    Ранее в среду Пушкинский суд вынес заочный приговор журналистке Екатерине Барабаш (признана иноагентом в РФ), назначив ей пять лет лишения свободы.

    До этого во вторник суд приговорил Валерию Кичигину (внесена в перечень экстремистов и террористов) к десяти годам колонии за публикации с недостоверной информацией о действиях российских военных. В тот же день журналистка Валерия Ратникова (признана иноагентом) получила семь с половиной лет колонии и запрет на ведение страниц в Сети за публикации о действиях российской армии.


    26 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок лидеру ОПГ Косте Большому

    Прокурор потребовал пожизненный срок для лидера подмосковной ОПГ Пискарева за 21 убийство

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гособвинение добивается назначения пожизненного заключения лидеру подмосковной ОПГ Константину Пискареву, которого обвиняют в организации 21 убийства и бандитизме.

    Государственный обвинитель в Мособлсуде попросил приговорить главаря ОПГ Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, передает РИА «Новости» из зала суда.

    По материалам дела, Пискарев возглавлял преступную группировку, действовавшую в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. Всего обвинения предъявлены девяти фигурантам. Помимо организации банды, Пискареву вменяют совершение 21 убийства, покушение на убийство четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

    Коллегия присяжных ранее признала всех подсудимых виновными по каждому эпизоду, и только фигуранта Николая Юрова посчитала заслуживающим снисхождения.

    Ранее другого главаря ОПГ из Лобни Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. До этого прокуратура раскрыла связи бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова с ОПГ «Покровские».


    26 марта 2026, 19:17 • Новости дня
    В Москве прошла эвакуация и технический осмотр в Доме культуры ГЭС-2

    Tекст: Денис Тельманов

    В Доме культуры ГЭС-2 в Москве одновременно проводятся эвакуация и технический осмотр, сообщили представители учреждения.

    В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве проводится эвакуация и технический осмотр, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе учреждения.

    Ранее сообщение об эвакуации появилось в официальном Telegram-канале «ГЭС-2», где также напомнили посетителям о правилах безопасного выхода из здания. Представитель учреждения заявила: «В здании Дома культуры 'ГЭС-2' проходит эвакуация и технический осмотр».

    В пресс-службе подчеркнули, что о дальнейшем режиме работы Дома культуры посетители смогут узнать через официальные каналы «ГЭС-2» в ближайшее время. Дополнительных подробностей о причинах эвакуации пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошел пожар в складском помещении на первом этаже. Сотрудников и посетителей здания частично эвакуировали.

    27 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    В Москве заочно осудили убийцу оператора Сергея Политика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд вынес заочный приговор Армену Саргсяну, признав его виновным в убийстве режиссера и оператора Сергея Политика осенью 2025 года, сообщает прокуратура столицы.

    Суд в Москве заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима за убийство оператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура. Саргсян признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как установил суд, вечером 18 октября 2025 года у подъезда дома на улице Сталеваров между Саргсяном и ранее незнакомым ему Политиком возник внезапный бытовой конфликт. В ходе ссоры Саргсян нанес Политику не менее одного удара ножом в область груди, после чего скрылся.

    Сергей Политик был госпитализирован, однако скончался в больнице от полученных ранений. Подсудимый после нападения скрылся, и сейчас находится в розыске.

    Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Саргсяна, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя Петровской межрайонной прокуратуры и вынес обвинительный приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор и режиссер Сергей Политик скончался в столице после нападения на него с ножом.

    Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве. А 28 октября районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве заочно.


    26 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Собянин: Национальный центр «Россия» призван стать одним из главных общественных пространств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный центр «Россия, строительство которого началось в Москве, станет одним из главных общественных пространств столицы и визитной карточкой страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство Национального центра «Россия» на Пресне началось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, решение о создании комплекса было принято президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года после выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

    «Комплекс возведём на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений. Он призван стать одним из главных общественных пространств – новой визитной карточкой нашей страны и её столицы», – говорится в сообщении Собянина.

    Особенностью здания станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тысяч кв. м и мультимедийный фасад. Декор внутренних помещений будет насыщен культурными образами.

    Национальный центр «Россия» сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно. В нем разместят выставочные площади, концертный зал, медиа- и пресс-центры, а также зоны для делового общения, фудкорты и площадки для нетворкинга.

    Планируется, что органичным продолжением центра станет ландшафтный парк с зелеными аллеями и искусственными водоемами для прогулок и отдыха в «Москва-Сити». Открытие комплекса намечено на 2029 год.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве.

    26 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе столицы 15-летний школьник устроил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского.

    На юго-западе столицы 15-летний подросток устроил поджог банкомата, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.

    «Предварительно, 15-летний подросток поджег банкомат», – сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджег две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

    В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.

    29 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    27 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На строительной площадке в районе Москворечье-Сабурово в столице погиб рабочий, сообщил информированный источник в пятницу.

    Инцидент произошел во время раскопочных работ на стройке на улице Москворечье, мужчину засыпало грунтом, сказал собеседник агентства «Москва».

    Его извлекли другие рабочие до прибытия спасателей, но пострадавший скончался.

    На месте работают представители экстренных служб.

    Ранее на стройплощадке в Солнцево молодой рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту и скончался.

    28 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Дептранс сообщил о приостановке движения метро между «Жулебино» и «Котельниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нет движения на участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщил департамент транспорта столицы.

    Движение поездов между станциями «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метро в настоящее время приостановлено, передает РИА Новости. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, также временно закрыта на вход станция «Котельники».

    Ранее департамент информировал об увеличении интервалов движения на этом участке из-за появления человека на путях. Власти столицы уточнили, что меры носят временный характер.

    Пассажирам советуют использовать бесплатные автобусы «КМ», а также альтернативные маршруты: Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, МЦД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, станцию московского метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии по требованию полиции закрывали из-за жалоб на запах гари.

    На Сокольнической линии метро движение поездов от «Университета» до «Парка культуры» прервали из-за технической неисправности.

    На станции метро «Саларьево» силовой кабель трансформаторной подстанции загорелся, и поезда временно проходили станцию без остановки.

    27 марта 2026, 01:14 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Max.

    По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщила в Max, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ведомство подчеркнуло, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области силами ПВО уничтожены два беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    27 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Полиция задержала вскрывшего сейф у подростка в Москве подозреваемого

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире на Маломосковской улице мужчина под видом проверки вскрыл болгаркой сейф с 1,5 млн рублей, воспользовавшись доверчивостью сына хозяев, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Подозреваемого задержали в Алексеевском районе Москвы, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Мужчина под видом «проверки» вскрыл болгаркой сейф в чужой квартире.

    «Как это было: вернувшись домой на Маломосковскую улицу, хозяин квартиры застал там своего сына и незнакомца с болгаркой», – пояснили в полиции.

    По данным ведомства, сейф уже был вскрыт, а злоумышленник собирался забрать из него 1,5 млн рублей. Задержанным оказался 21-летний житель Подмосковья, действовавший по схеме телефонных мошенников: он убедил сына владельцев квартиры, что помогает «силовым структурам» изъять «преступные» доходы семьи.

    Испуганный подросток сам впустил мужчину в дом и помогал в «обыске», надеясь избежать мнимого тюремного срока. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, фигурант отправлен под домашний арест.

    Ранее в Москве полицейские поймали группу злоумышленников, действовавших под видом специалистов и вскрывших болгаркой сейфы жительницы столицы.

    28 марта 2026, 02:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА», – сказано в сообщении Собянина в Max.

    Сотрудники экстренных служб находятся а месте, где упали обломки аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО также уничтожили беспилотник, который летел на Москву.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    28 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни уровень воды в реках Московской области может вырасти на 20–70 сантиметров из-за быстрого таяния снега и тёплой погоды, сообщил синоптик Михаил Леус.

    О надвигающемся пике весеннего половодья в столичном регионе сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил: «Активное таяние снега приведет к росту уровня воды в реках Московского региона на 20–70 см в ближайшие два-три дня». По его оценке, столь резкий подъём связан с завершением таяния снега и аномально высокими для конца марта температурами воздуха.

    По словам синоптика, финал марта и первые дни апреля пройдут под влиянием барического гребня, погода будет спокойной, облачной и в основном сухой. В Москве до конца марта днём ожидается до плюс 15–17 градусов, по области до плюс 13–18 градусов, а в начале апреля воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, при этом ночные температуры постепенно выйдут из зоны заморозков.

    В таких условиях ускорится таяние снежного покрова, которого в южных районах региона ещё около четверти метра. Это, по прогнозу Леуса, вызовет в ближайшие два-три дня суточный рост уровня воды в реках на 20–70 см. Затопления пойм рек Северка и Пахра усилятся, на реках Нерская и Лусянка уровень воды приблизится к отметке бровки поймы с риском выхода воды на неё. В течение двух-трех суток все реки Московского региона очистятся ото льда.

    По информации областного управления МЧС, возможен перелив низководных мостов и автодорог местного значения, особенно в Домодедовском и Луховицком районах. Ведомство прогнозирует вероятность подтопления подвальных помещений, стен и фасадов первых этажей зданий, а также низменных приусадебных участков и дворов.

    Спасатели предупреждают, что на водоёмах, где ещё сохраняется ледяной покров, лёд уже не сплошной, имеет недостаточную толщину и прочность. Выход и выезд на такой лёд признаны опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщил о выходе воды на пойму в Московской области и ряде других регионов и о повышении уровня рек на 0,4–0,7 метра.

    МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона.

    Ранее Гидрометцентр фиксировал выход рек из берегов в Московской области и сообщал о превышении уровня воды на отдельных участках.

