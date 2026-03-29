В Дагестане эвакуировали более 3300 человек из-за подтопления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает пресс-служба МЧС России, более 3300 человек, включая 1033 детей, были эвакуированы в Дагестане из подтопленных районов, передает РИА «Новости». Сильные осадки привели к подтоплению 760 жилых домов и 950 придворных участков. В пунктах временного размещения сейчас находятся 58 человек, из них 32 – дети.

МЧС отмечает, что помощь населению продолжается, а силы и техника оперативно перебрасываются туда, где ситуация наиболее сложная. Спасатели используют высокопроходимую технику, плавсредства и даже эвакуируют людей вручную, чтобы доставить их в безопасные зоны. Кроме того, животных также вывозят из опасных районов.

Ведомство добавляет, что дополнительное внимание уделено расчистке рек Тарнаирка и Черкес-Озень, где скапливается мусор. В ликвидации последствий заняты более 670 человек и 224 единицы техники, привлечённых от РСЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды.

Глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении сообщил о превышении объёма осадков в некоторых районах до 50 мм, соответствующем антирекордам за многие годы.