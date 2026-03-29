    29 марта 2026, 15:52 • Новости дня

    Путин: Россия была бы в надежных руках при победе Говорухина на выборах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин высоко оценил режиссера Станислава Говорухина, заявив, что Россия была бы в надежных руках, если бы тот победил на выборах 2000 года.

    Путин на праздновании 80-летия Говорухина напомнил: «В 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Ну результат известен». Кадры с мероприятия были впервые опубликованы журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что если бы граждане тогда выбрали Говорухина, страна оказалась бы в надежных руках. Путин отметил, что несмотря на отсутствие административного опыта, у режиссера были «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

    Станиславу Говорухину в этом году могло бы исполниться 90 лет. Он снял множество художественных фильмов и в трудные времена для страны занимался документальным кино. В 2011 году Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, когда тот баллотировался в президенты.

    Ранее Путин сообщил, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Напомним, Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент Владимир Путин.

    Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

    Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, который был реконструирован в конце 2025 года.

    Президент Владимир Путин участвовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие прошло после завершения масштабной реконструкции театра, которая была завершена в конце декабря 2025 года. На церемонии открытия присутствовали гости из Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что истоки этого театра восходят к XIX веку, когда азербайджанская интеллигенция организовала в Дербенте тюркский кружок, ставший впоследствии театром. Песков добавил, что восстановление исторического здания стало важным событием для культурной жизни региона.

    Мероприятие совпало с отмечаемым 27 марта Всемирным днем театра.

    Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков анонсировал открытие Путиным здания театра в Дербенте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин через видео-конференц-связь откроет здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте после реконструкции, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу отмечается День театра, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте», – пояснил он.

    Это исторический театр, уходящий корнями в XIX век.

    Ранее Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отверг связь событий на Украине с ухудшением отношений России и Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ссылки на украинские события в контексте ухудшения отношений России с Западом не являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве.

    26 марта 2026, 22:05 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы финансовой устойчивости России в период глобального кризиса

    Политолог Данилин: Суверенитет позволил России устоять перед лицом глобальных мировых потрясений

    Tекст: Олег Исайченко

    Курс Владимира Путина на консолидацию общества и бизнеса, а также укрепление экономического суверенитета становится ключевым фактором устойчивости российской экономики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, именно этот подход позволяет России не только справляться с внешним давлением, но и выстраивать долгосрочную стратегию экономического развития.

    «Владимир Путин совершенно точно отмечает, что залог успешного экономического развития России – это единство общества. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан нам удастся достичь устойчивого роста и обеспечить реализацию всех стратегических интересов страны. Именно это позволяет нам уверенно двигаться в условиях мировых катаклизмов и потрясений», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, сегодня каждая из сторон искренне хочет видеть Россию богатой и сильной. Особое значение в этой связи приобретает диалог власти и бизнеса и правительства. Сам президент уделяет этой сфере большое внимание: он детально изучает запросы бизнеса и помогает ради общего блага.

    Проявляется это, в первую очередь, в процессе дебюрократизации. За последние пять лет было упрощено получение более 400 лицензий и разрешений. Данная тенденция прослеживается и в бюджетной сфере – оформление значимого числа документов постепенно становится делом простым, отнимающим меньше времени у граждан.

    «То есть в нашей стране сформировалась по-настоящему комплексная и весьма конкретная система коммуникации бизнеса и власти. Важно, что предприниматели не слепо принимают помощь от государства, но и проявляют ответственность перед обществом. Таким образом, мы достигаем наиболее оптимальных решений в регулировании экономической деятельности», – говорит эксперт.

    Россия, подчеркивает Данилин, не делает поспешных решений, а поступает взвешенно и мудро. Особенно это прослеживается в вопросе ключевой ставки. Многие сводят эту проблему к необходимости снизить показатель до минимума. Но при таком раскладе сильно просядет рубль, чего важно избежать. Россия выступает за поиск выверенных компромиссов.

    Данная тактика президента и правительства прослеживается и в текущей ситуации «сверхдоходов» от продажи энергоресурсов. Путин четко сформулировал принципы действия с образовавшимися излишками: сегодняшняя прибыль должна работать на завтрашний день, укрепить бюджет и сохранить вектор развития страны. Подобная установка отражает стратегическую направленность России на достижение долгосрочных задач.

    «Главным преимуществом отечественной экономики на этом фоне становится суверенитет. Вспомним 90-е годы, когда наша страна была этого лишена. Мы были вынуждены во многом идти на компромиссы с Западом, поскольку от него зависели. Это не способствовало раскрытию истинного потенциала России. И целенаправленная работа правительства по достижению экономической независимости во многом спасла нас от унизительного положения современной Европы», – добавил он.

    «И именно это позволило нам устоять перед лицом глобальных мировых потрясений. Многие страны теряются, не понимают, как вести себя в столь непростое время. Россия же продолжает технологическое развитие несмотря ни на что. Бизнес и государство совместно совершенствуют искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы. В эпоху колоссальных сдвигов это дорогого стоит», – заключил Данилин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в пятом съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что стране удается сохранять стабильность и устойчивые макроэкономические показатели, несмотря на внешнее давление. Причем отличные показатели поддерживаются вопреки санкционному давлению.

    Он также подчеркнул важность в этом процессе суверенитета. Без него, по мнению главы государства, невозможно защищать интересы общества. «Это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – уточнил Путин.

    Глава государства также  подчеркнул важность консолидации государства и бизнеса. По его словам, «доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса». Президент отметил, что санкционное давление и международные конфликты усиливают риски для мировой экономики, однако Россия сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает движение вперед.

    Путин подчеркнул, что в новых условиях стране необходимо укреплять суверенитет и придерживаться взвешенной финансовой политики. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую – здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», – заявил он. Президент также призвал бизнес активнее инвестировать в технологическое развитие, отметив приоритет таких направлений, как искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.

    Отдельное внимание глава государства уделил улучшению делового климата, снижению административных барьеров и поддержке инвестиций. По его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе в рамках БРИКС, а также усиливать поддержку предпринимателей. В заключение Путин подчеркнул, что Россия – страна с богатейшей историей, и ключом к ее развитию остается единство общества и совместная работа государства и бизнеса.

    27 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

    Tекст: Антон Антонов

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение, они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

    «Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

    Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

    Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    27 марта 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы Росгвардии проявляют настоящий героизм в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что Росгвардия, созданная десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан России.

    Среди ключевых задач Росгвардии Путин выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий, охрану значимых объектов и государственный контроль за оборотом оружия.

    Путин отметил, что по всем этим направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, а также накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам.

    «Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», – заявил Путин.

    Он также напомнил, что в становление патриотических традиций ведомства большой вклад внесли предшественники – от внутренней стражи Российской империи до тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом».

    «Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии», – заявил он.

    Путин пожелал всем бойцам здоровья и успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием, подчеркнув важность его работы для координации борьбы с терроризмом.

    27 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, посвященном отношениям между Россией и Европой, заявил, что именно западные страны поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

    По словам Путина, это стало отправной точкой для трагических событий, которые продолжаются на Украине до настоящего времени, передает РИА «Новости».

    «Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят», – подчеркнул президент России.

    Ранее Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине. Он отмечал, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.

    27 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин провел заседание Совбеза по вопросам дипломатии на европейском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России провел заседание Совбеза, где МИД представил доклад о действиях российской дипломатии в Европе.

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основной темой стала деятельность российской дипломатии в Европе. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

    Открывая заседание, глава государства отметил: «Мы с вами на регулярной основе рассматриваем политику России на различных направлениях, оцениваем ситуацию как в отдельных регионах мира, так и отношения России со странами этих регионов. Сегодня предлагаю заслушать министра иностранных дел о нашей работе на европейском треке».

    Ранее в марте президент проводил совещание с Совбезом по вопросам, связанным с МВД. До этого Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.


    26 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Лавров: Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ни разу не отказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Лавров отметил, что сам Макрон часто заявлял о намерении позвонить российскому президенту, но в итоге откладывал этот шаг. Министр обратил внимание на то, что в отличие от Путина, который общается по телефону в одиночестве, во время разговоров Макрона с Путиным в Париже обычно присутствует большое число людей. Лавров подчеркнул, что это не скрывается и часто показывается по телевидению и в социальных сетях.

    Он также напомнил об утечках информации, которые происходили после переговоров двух президентов. Тем не менее, принципиальная позиция Путина заключается в постоянной готовности к диалогу с французским лидером, подчеркнул Лавров.

    «Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу. Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

