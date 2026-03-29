В результате атаки ВСУ пострадали два человека в Брянской области

Богомаз в своем канале на платформе Maх сообщил: «ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя».
По словам губернатора, пострадавшим мужчинам оперативно оказали медицинскую помощь в больнице. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и сотрудники экстренных ведомств.
Ранее Богомаз сообщил, что мирный житель ранен в результате украинского обстрела поселка Белая Березка из РСЗО «Град».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области ранения получил местный житель.
В ночь на четверг жительница Брянской области погибла при атаке дронов ВСУ на село Зерново.