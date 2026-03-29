При столкновении поезда и легковушки в Рязанской области погибли два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

На железнодорожном переезде в Милославском районе Рязанской области утром 29 марта столкнулись легковой автомобиль и пассажирский поезд, передает РИА «Новости». По данным регионального УМВД, ДТП произошло около 10:50 по московскому времени на 281-м километре Раненбургской дистанции пути. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Renault Duster скончались на месте.

Как сообщили в Юго-Восточной железной дороге, водитель легковой машины выехал на рельсы прямо перед приближающимся поездом № 46 Тамбов – Москва. Машинист предпринял экстренное торможение, но из-за слишком малого расстояния столкновения избежать не удалось.

ЮВЖД отмечает, что схода вагонов не произошло, а инцидент не повлиял на расписание движения других пассажирских поездов.

