ВС России поразили авиабазу ВСУ с самолетами НАТО в Хмельницкой области

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил Лебедев, атака была совершена поздно вечером 28 марта и была нацелена на защищенные объекты, включая подземную инфраструктуру и арочные укрытия со складами, а также укрепленный бункер, предназначенный для управления авиацией, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил: «Нанесен удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По поступающей информации, отработали по защищенным объектам – подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией».

По его словам, с этой авиабазы регулярно вылетают самолеты F-16, Mirage и Су-27, число вылетов достигает десяти за сутки. После удара была зафиксирована повторная детонация, на место прибыли около десяти машин скорой помощи, а также эвакуационный вертолет.

Также источник сообщил еще об одном ударе по авиабазе возле поселка Озерное в Житомирской области. На этой базе проходили подготовку пилоты спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра», а также дислоцировались самолеты Mirage.

Ранее сообщалось, что с 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

7 марта украинские СМИ сообщили, что ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.