В ЮАР похитили и убили эксперта по связям с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), известный эксперт по связям Африки и России Стивен Груздь был похищен и убит на территории ЮАР, передает РИА «Новости». Информация о его пропаже поступила в пятницу, после чего начались поиски.

В заявлении института, опубликованном на официальной странице организации, говорится: «С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии SAIIA». Уточняется, что трагедия произошла в одном из районов Йоханнесбурга.

Как сообщает издание News24, полиция задержала пятерых подозреваемых после того, как перехватила автомобиль, предположительно связанный с похищением. Один из задержанных признался в убийстве и указал место, где был обнаружен труп ученого. Правоохранительные органы продолжают расследование.

