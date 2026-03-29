Большунов выиграл гонку на 10 км в финале Кубка России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам, передает ТАСС.

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отстав от лидера на 5,6 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды от победителя.

Александру Большунову 29 лет, он – четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр. Спортсмен также является чемпионом мира, шесть раз завоевывал серебро на мировых первенствах, один раз – бронзу, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневку «Тур де Ски».

В финале Кубка России в Кировске он одержал победу в гонке преследования классическим стилем на 10 км.

На том же финале Кубка России в Кировске лыжник выиграл масс-старт свободным стилем на 10 км.