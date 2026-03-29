Меликов сообщил о сохранении критической ситуации в трех районах Дагестана

Tекст: Ольга Иванова

Все угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, идут на спад, выразил надежду глава республики Сергей Меликов, передает РИА «Новости». Он отметил, что власти переходят к следующему этапу – оценке последствий стихии и принятию решений для ликвидации ущерба, а также оказанию помощи пострадавшему населению. «Мы сегодня на оперативном штабе подвели черту под активной фазой чрезвычайной ситуации в Дагестане, и будем надеяться, что она миновала, и все угрозы природного характера пошли на спад», – заявил Меликов.

При этом глава Дагестана подчеркнул, что наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. В этих населённых пунктах остаются проблемы с подтоплениями и электроснабжением, вызванные недавней непогодой. Меликов уточнил, что именно здесь ситуация остается наиболее критичной и требует особого внимания со стороны экстренных служб и властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт восстановили после вынужденного перерыва.

Ранее власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.