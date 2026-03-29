Неизвестный летательный аппарат упал в финском Коуволе

Tекст: Дмитрий Зубарев

В финском городе Коувола утром в воскресенье произошел инцидент с падением неизвестного летательного аппарата, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещателя Yle. По словам представителей полиции, пострадавших или жертв в результате происшествия нет.

Полиция оперативно оцепила район падения и проводит осмотр объекта.

Также отмечается, что ранее этим утром истребители Военно-воздушных сил Финляндии были подняты в небо на юго-востоке страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект на значительном расстоянии от жилых домов.

В лесу на юге Польши местный житель во время прогулки нашел обломки объекта, напоминающего беспилотник.

Польская полиция в лесной зоне недалеко от населенного пункта Сулмице сообщила об обнаружении похожего на дрон подозрительного объекта.