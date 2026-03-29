Силы ПВО за пять часов сбили 27 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметили в ведомстве, «в период с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Крым и Московского региона», передает РИА «Новости».

В воскресенье в Минобороны сообщили, что над регионами России за ночь сбито более 200 украинских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. При этом в ночь на воскресенье пять беспилотников было уничтожено на подлете к Москве. В Ленобласти за ночь сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения.