В Пулково сняли временные ограничения

В Росавиации уточнили: «Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», передает РИА «Новости».
Ранее воздушная гавань Петербурга работала только на прием рейсов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В Росавиации пояснили, что такие меры были нужны для безопасности полетов.
В воскресенье утром Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 11 российских аэропортах, включая Волгоград, Казань, Уфу и другие.