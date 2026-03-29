Politico: Республиканцы выразили опасения из-за возможной отправки войск в Иран

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, почти все республиканцы голосовали за военную кампанию президента Дональда Трампа, однако всё большее число, включая ветеранов, выражают тревогу из-за риска эскалации конфликта и ввода сухопутных войск.

Конгрессмен Эли Крейн из Аризоны заявил: «Я действительно, действительно надеюсь, что это не перерастет в ситуацию с присутствием наших войск на земле», подчеркнув, что его главная тревога – возможность затяжной войны на Ближнем Востоке. Ряд республиканцев предупреждает, что наземная операция в Иране может привести к серьезным политическим последствиям на промежуточных выборах и потерям до 70 мест в Палате представителей.

Демократы планируют вновь вынести на голосование резолюцию, ограничивающую полномочия президента на военную операцию в Иране. Они ожидают, что смогут склонить на свою сторону еще хотя бы одного республиканца, чтобы получить большинство, после того как аналогичная инициатива едва не прошла ранее.

Некоторые республиканцы, например Нэнси Мейс из Южной Каролины, открыто заявляют о своей готовности поддержать ограничения на использование американских наземных войск. Она считает, что если ситуация перейдет к сухопутной операции, Конгресс должен принимать непосредственное участие в принятии решений.

Американский лидер на встрече с республиканцами отметил, что избегает слова «война», предпочитая называть происходящее «военной операцией» или «военным уничтожением», и признал рост цен на энергоносители как неизбежное последствие. Сейчас республиканцы сталкиваются с давлением из-за высоких цен на топливо и возможных расходов на военные нужды, которые могут превысить 200 млрд долларов.

Ранее WP сообщила, что, если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.