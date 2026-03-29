  • Новость часаИран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Израиль нанес серию ударов по Тегерану
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня

    TWZ сообщило о серьезном повреждении самолета США из-за атаки Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    Комментарии (18)
    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    @ Hossein Fatemi/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    Комментарии (13)
    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Комментарии (15)
    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    Комментарии (17)
    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    Комментарии (19)
    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    Комментарии (33)
    28 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Россия выступила с осуждением обстрелов атомных объектов в Иране

    @ Ahmad Halabisaz/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане, обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия считает удары по атомным объектам Ирана, включая комплекс в Хондабе, завод в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер», заслуживающими решительного осуждения со стороны мирового сообщества, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Захарова в своем заявлении подчеркнула, что данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества.

    «Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать», – добавила Захарова.

    МИД также осудил деструктивный курс противников Ирана, потребовав немедленного прекращения атак. Захарова отметила: «Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться».

    В заявлении министерства говорится, что МАГАТЭ обязано более внятно и четко высказываться о серьезности угроз, возникающих из-за атак на атомные объекты Ирана. Захарова выразила надежду, что глава агентства сможет донести до агрессоров мысль о необходимости прекратить злодеяния и не доводить ситуацию до глобального бедствия.

    Кроме того, МИД России подчеркнул, что государства, атакующие мирные атомные объекты в Иране, своими действиями перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), механизмы проверки МАГАТЭ и профильные международные конвенции. Захарова отметила, что «тщательно выверенные и согласованные на международном уровне решения» игнорируются в угоду эгоистическим интересам.

    В министерстве обратили внимание, что агрессоры повышают ставки в войне на Ближнем Востоке, не считаясь с риском масштабного радиоактивного заражения в регионе.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников «Росатома» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.

    Израиль и США нанесли очередной удар по территории этой атомной электростанции в Иране.

    Россия выразила обеспокоенность последствиями атак на иранскую АЭС «Бушер» и передала сигналы МАГАТЭ и США.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Израильская армия нанесла новую волну ударов по Тегерану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении очередной волны ударов по временным командным пунктам и местам производства вооружения в Тегеране.

    Армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается: «ЦАХАЛ провела дополнительную волну ударов, нацеленных на временные командные центры и места производства оружия в Тегеране».

    Также, по данным израильских военных, удары были нанесены по объектам, связанным с производством и хранением баллистических ракет, системам противовоздушной обороны и наблюдательным пунктам в столице Ирана.

    В публикации отмечается, что Соединённые Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, еще двадцать восьмого февраля. В результате этих атак сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране.

    Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс».

    Армия Израиля заявила о массированной атаке по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружения в трех районах страны с участием более 50 истребителей.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и F-16

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16, сообщили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Пресс-служба КСИР распространила заявление, в котором говорится, что оба летательных аппарата были атакованы в иранском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По информации агентства Fars, КСИР сообщил, что зенитным огнем сбил БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 был сбит на юге провинции Фарс и поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее американский истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и совершил посадку на территории Саудовской Аравии.

    На этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18.

    А до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B нанесли новый ночной удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный 20-часовой боевой вылет над Ираном с применением высокоточных 900-килограммовых авиабомб, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

    По данным Military Air Tracking Alliance, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США вернулись на авиабазу Фэрфорд в Британии после выполнения боевой миссии в небе над Ираном, передает «Интерфакс».

    Продолжительность беспосадочного рейда, включая операцию ночью над иранской территорией, составила около 20 часов.

    Для дозаправки в воздухе использовались американские самолеты-заправщики, вылетавшие с ближневосточных авиабаз. Самолеты B-1B Lancer способны нести до 24 планирующих авиабомб JDAM массой 900 кг каждая, предназначенных для поражения ключевых объектов Ирана, таких как защищённые хранилища и производственные мощности баллистических ракет.

    Сейчас на авиабазе Фэрфорд размещены 21 американский тяжелый бомбардировщик, включая 15 единиц B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress. По данным с начала военной операции, стратегические бомбардировщики США совершили уже 38 рейдов против иранских целей.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit направились к Ирану с неизвестными белыми прямоугольниками на передней кромке крыла.

    Ранее стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе Фэрфорд в Глостершире после получения Лондоном разрешения на удары по Ирану.

    Министерство обороны Британии подтвердило, что США используют британские базы для специальных оборонительных операций против иранских ракетных угроз.

    Американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам КСИР и укрепленным целям с баллистическими ракетами в Иране.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

    Tекст: Мария Иванова

    На авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе, пишет Air and Space Forces Magazine.

    Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

    По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

    В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

    Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

    Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    В Британии предупредили о риске дефицита лекарств из-за войны в Иране

    The Guardian: В Британии может возникнуть дефицит лекарств из-за войны в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Британия может столкнуться с нехваткой жизненно важных лекарств уже в ближайшие недели из-за перебоев в поставках сырья на фоне затянувшегося конфликта.

    Британия может столкнуться с нехваткой лекарств уже через несколько недель, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится, передает The Guardian.

    Эксперты предупреждают, что под угрозой оказались как простые обезболивающие, так и препараты для лечения онкологических заболеваний, а цены на медикаменты могут вырасти.

    Дэвид Уикс, директор по управлению рисками цепочек поставок Moody’s, заявил: «Это идеальный шторм. У нас конфликт в Персидском заливе, который закрыл Ормузский пролив, а Индия, «аптека мира», производит много дженериков и активных фармацевтических ингредиентов. В нынешней геополитической ситуации вывозить их становится все сложнее».

    Из-за временного закрытия и ограниченной работы аэропортов Дубая, Дохи и Абу-Даби фармацевтические компании вынуждены менять маршруты поставок: часть грузов переводят на морской транспорт, что увеличивает сроки доставки. Основные поставки лекарств идут по морю, но из-за почти полной остановки движения через Ормузский пролив этот маршрут оказался под угрозой.

    Глава ассоциации Medicines UK Марк Сэмюэлс подчеркнул, что, несмотря на отсутствие кризиса сейчас, запасы лекарств на складах могут закончиться уже через несколько недель, если война затянется. Обычно дистрибьюторы держат запас на 6–8 недель, а поставщики для больниц Англии обязаны иметь восьминедельный резерв.

    Вспоминая пандемию коронавируса, эксперты отмечают, что Британия уже сталкивалась с дефицитом парацетамола и других обезболивающих. Сейчас страна производит около половины лекарств внутри страны, треть закупает в Индии, остальное поступает из ЕС.

    С началом военных действий стоимость авиаперевозок выросла вдвое. Около 20% препаратов NHS поступают по воздуху, и производители пока берут дополнительные расходы на себя, однако их прибыль минимальна. Если ситуация не изменится, поставки отдельных лекарств могут стать убыточными, а цены для аптек и врачебных практик могут вырасти.

    Профессор Ваутер Деулф из Антверпенской школы менеджмента отметил, что сейчас поставки «скорее нарушаются, чем прерваны», однако при ухудшении ситуации рост цен неизбежен. Всё будет зависеть от того, как долго продлится война.

    Секретарь Pharma.Aero Франк Ван Гелдер сообщил, что до конфликта через ближневосточные аэропорты ежедневно проходило около 3 700 пассажирских рейсов, перевозивших и груз. В начале месяца объем авиаперевозок лекарств по этому маршруту сократился на 80% и пока не восстановился.

    Особенно остро дефицит грозит препаратам, требующим быстрой доставки – от дорогостоящих онкологических средств до биопрепаратов и лекарств для клинических испытаний. Морское сообщение возможно только для стабильных дженериков, но обход мыса Доброй Надежды увеличивает путь на две недели и добавляет миллион долларов к стоимости топлива.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    Кроме логистики, отрасль испытывает давление из-за роста цен на нефть и газ, необходимых для производства компонентов лекарств, шприцев, флаконов и медицинских материалов. Эксперты подчеркивают, что в итоге оплатить эти издержки придется пациентам – напрямую или через государственные системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведское агентство по лекарственным средствам MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке и возможных сбоев в районе Суэцкого канала.

    Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной и создает угрозу новым глобальным перебоям морских перевозок.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Израильский дрон убил журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar

    Журналисты Al-Mayadeen и Al-Manar погибли при ударе израильского дрона в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    В результате удара израильского беспилотника по югу Ливана погибли двое журналистов. Среди жертв – корреспондент канала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и представитель телеканала Al-Manar Али Шаэйб, сообщает РИА Новости.

    В официальном сообщении Al-Mayadeen говорится: «Наша коллега, корреспондент Фатима Фтуни погибла в результате подлого израильского удара. Также в результате этого подлого удара погиб наш друг Али Шаэйб – корреспондент телеканала Al-Manar».

    Оба журналиста находились в зоне обстрела в момент атаки. Подчеркивается, что трагедия произошла именно из-за удара беспилотника на юге страны.

    Ранее в субботу сообщалось, что израильский дрон ударил по машине журналистов на юге Ливана

    Ранее директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари погиб при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута.

    На юге Ливана в населенном пункте Заутар аль-Гарбия при израильском авиаударе погибли пять спасателей гражданской обороны.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Сальдо: Киев превратил Херсон в военную базу
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите
    Фицо пригрозил фон дер Ляйен блокировкой новых санкций против России
    Арестованный США президент Венесуэлы заявил о твердости и спокойствии
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе