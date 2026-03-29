    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Израиль нанес серию ударов по Тегерану
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту, что вызвало волну возмущения в социальных сетях из-за нарушения запрета на курение.

    Филипп Киркоров оказался в центре внимания после появления видео, на котором он проходит по барнаульскому аэропорту с зажженной сигаретой, сообщает Mash Siberia в МAX.

    В публикации отмечается: «Король прилетал выступать в «Титов Арене». Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя». На записи видно, как артист идет к выходу из терминала, в то время как вокруг находятся другие пассажиры.

    Пользователи Сети выразили недовольство поведением Киркорова, назвав его поступок демонстрацией «полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения». Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобное отношение артиста к окружающим неприемлемо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров выступил с серией сольных концертов на площадке Live Арена в Москве.

    В марте 2024 года Киркоров во время праздничного концерта в Москве допустил конфликт с журналистами после отказа отвечать на их вопросы.

    «Единая Россия» развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» открыла оперативный штаб для координации оказания помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений.

    Оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане развернула партия «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале.

    Организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие первоочередные работы после подтоплений. Партия совместно с руководством республики и органами исполнительной власти мониторит обстановку и по обращениям жителей принимает меры для восстановления жизнедеятельности города и поддержки людей.

    По поручению секретаря регионального отделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству.

    Глава Дагестана и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Меликов держит ситуацию на личном контроле и лично инспектирует наиболее пострадавшие районы.

    «Задача партийного актива – быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», – отметили в региональном исполкоме «Единой России».

    Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей.

    А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

    Кроме того, в Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды.

    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас

    Tекст: Андрей Резчиков

    Конфликт между Рубио и Каллас – это маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет, Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Брутер. Накануне в ходе встречи министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас произошла перепалка из-за Украины.

    «Я бы не стал называть произошедшее на встрече G7 ни просто эмоциональной вспышкой, ни признаком глубочайшего кризиса доверия. Это, скорее, рабочий момент, который обнажил то, что и так давно известно: стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

    Собеседник обратил внимание на то, что за угрозой Рубио выйти из процесса украинского урегулирования стояло не просто желание осадить оппонентку. «Рубио – фигура, не склонная к сложным тактическим играм. Он высказался предельно прямо: «Если вы умеете лучше – сделайте». Но сразу после этого последовали уточнения, что Трамп не будет снимать санкции с России и что Москва должна идти на дополнительные уступки. Это не столько ультиматум Европе, сколько демонстрация того, что Вашингтон не намерен менять свою логику под давлением Брюсселя», – полагает эксперт.

    Что касается претензий Каллас, то ее жесткая позиция в отношении России общеизвестна, но здесь важно понять суть недовольства. «Брюссель критикует США не за недостаточность давления как такового, а за то, что это давление направлено не в ту сторону. У американской администрации сейчас четкое видение: необходимо завершить активную фазу боевых действий, требуя от Украины территориальных уступок, прежде всего выхода из Донбасса», – пояснил спикер.

    Однако для европейцев, и особенно для Каллас, «это неприемлемо не потому, что они против мира, а потому что такой сценарий, с их точки зрения, оставляет России возможность для дальнейшего давления и не решает проблему безопасности Европы».

    «Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью французскому телевидению прямо обозначил, что даже при реализации «стамбульских договоренностей» многие вопросы, включая статус русского языка, останутся за скобками и их придется договаривать с Киевом. Европа это прекрасно понимает и не готова принимать такой «замороженный» конфликт как окончательное урегулирование», – добавил Брутер.

    Собеседник отметил, что Рубио на пресс-подходе уже заявил, что никаких встреч по Украине на сегодня не планируется. «И это показательно. Конфликт между Рубио и Каллас – это не случайная ссора, а маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет. Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, но будет использовать любую возможность, чтобы публично зафиксировать свое несогласие», – считает политолог.

    Накануне в ходе встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине.

    По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Она также раскритиковала давление со стороны США, направленное на то, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки (в частности, отказ от Донбасса) в обмен на гарантии безопасности. Она назвала такие требования «ловушкой» и частью «российского сценария».

    В ответ Рубио заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах. Перепалка обострилась, когда Рубио упрекнул европейских союзников в нежелании поддерживать США в операции против Ирана и защите Ормузского пролива.

    После перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине. По мнению западных наблюдателей, эта стычка обнажила глубокий раскол внутри G7 между администрацией Дональда Трампа, стремящейся к быстрому завершению конфликта через компромиссы, и руководством ЕС, которое настаивает на сохранении территориальной целостности Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    В Польше упал НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект (НЛО), пишут местные СМИ.

    Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, неподалеку от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Отмечается, что объект упал на значительном расстоянии от жилых построек, поэтому среди местных жителей пострадавших нет. По предварительным данным, речь может идти об аппарате, который перевозил посылку, однако точное содержимое неизвестно.

    На место происшествия прибыли специальные полицейские подразделения и саперы для обследования территории. Сейчас участок оцеплен сотрудниками полиции и спасателями, проводится расследование обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запись неопознанного объекта, снятого у побережья Йемена, впервые представили членам Палаты представителей на слушаниях о феномене НЛО.

    Ранее пилоты пассажирского рейса из Петербурга в Москву заметили в небе необычный многоугольный объект белого цвета на высоте до 915 метров. До этого пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили неопознанный летающий объект в окрестностях Владимира.


    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финская активистка Салли Райски объяснила, что многие финны отправляются на Украину ради заработка и под влиянием государственной пропаганды.

    Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала, что многие финские наёмники едут на Украину из-за безработицы и экономических проблем, а также по идеологическим причинам, передает РИА «Новости». По её словам, среди финнов, отправляющихся воевать, есть как те, кто руководствуется мифами о советско-финской войне, так и ищущие материальную выгоду.

    Райски отметила, что среди добровольцев много молодых людей и девушек, которые доверяют официальной пропаганде и не склонны критически относиться к информации от государства. Она добавила, что Финляндия раньше считалась благополучной страной с развитой социальной системой, однако отказ от сотрудничества с Россией резко ухудшил экономическую ситуацию.

    По словам активистки, молодёжь, в том числе девушки, всё чаще отправляется на Украину, будучи уверенными в правильности своих действий из-за особенностей финского менталитета. Райски также рассказала, что после начала спецоперации на Украине она была уволена с работы и подверглась угрозам и нападениям из-за своей пророссийской позиции.

    Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта. Она работала IT-специалистом, поддерживала Россию с 2014 года и публиковала пророссийские материалы. В 2025 году она переехала в Выборг и подала заявление на получение политического убежища, планируя оформить вид на жительство в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски заявила о тяжелых экономических последствиях вступления Финляндии в НАТО и разрыва связей с Россией.

    Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем сайте инструкции для граждан, решивших воевать в рядах украинской армии.

    Финского гражданина Консты Сулкакоски в России заочно признали виновным в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне Киева.

    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан
    Tекст: Мария Иванова

    Американский актер Джеймс Толкан, сыгравший строгого мистера Стрикленда в трилогии «Назад в будущее», скончался на 95-м году жизни.

    О кончине Джеймса Толкана сообщил журнал Variety.

    В публикации отмечается: «Джеймс Толкан, наиболее известный по своим ролям в фильме «Лучший стрелок» и картинах франшизы «Назад в будущее», скончался в четверг в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. Ему было 94».

    Как пишет издание, актер посвятил сцене и кино более полувека. Вдовой актера стала супруга Пармели, с которой он познакомился в 1971 году, когда работал над спектаклем по пьесе «Пинквилль», передает РИА «Новости».

    Наибольшую известность Толкан получил благодаря роли строгого мистера Стрикленда в знаменитой трилогии «Назад в будущее». В двух первых фильмах франшизы он сыграл директора школы, а в третьей части исполнил роль деда этого персонажа.

    Еще одной заметной работой актера стала роль командира Тома «Стингера» Джардиана в картине «Лучший стрелок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Остине на 90-м году жизни скончался Мэтт Кларк, запомнившийся ролью бармена в фильме «Назад в будущее 3».

    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана

    Tекст: Андрей Резчиков

    Хуситы доказали свою эффективность: они уже заставили значительную часть судоходства, связанного с Израилем, уйти в обход Африки. Удар баллистикой по Израилю в текущих условиях – это фактическое вступление хуситов в конфликт на стороне Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Балмасов. В субботу хуситы сообщили об ударе баллистическими ракетами по израильским военным объектам.

    «Нет ничего сверхъестественного в том, что хуситы нанесли баллистический удар по Израилю. Они уже делали это неоднократно за последние два года – как баллистическими ракетами, так и дронами. Просто в течение последнего месяца они воздерживались. Иран, как опытный карточный игрок, не стремится сразу раскидать все козыри, а поэтапно вводит в бой свои силы», – считает специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам.

    При этом у самих хуситов нет собственной серьезной промышленной базы для производства ракет – они собирались за счет тайной транспортировки, в основном через территорию Омана. «А с Оманом возникли определенные сложности. К тому же часть арсенала они израсходовали за последние два года, по ним тоже наносились удары. Поэтому они не были на 100% готовыми к нынешнему обострению. Многие задавались вопросом, почему молчат хуситы. Ответ в том, что проиранские силы вводятся в действие поэтапно», – пояснил собеседник.

    Удар баллистикой по Израилю в условиях нынешнего конфликта – это фактическое вступление хуситов в конфликт на стороне Ирана. «Отсидеться никому не получится. Хотя, строго говоря, хуситы воюют с Израилем уже давно – с момента выражения солидарности с ХАМАС. Они находятся в состоянии войны не первый год. Вопрос лишь во времени, когда ими занялись бы вплотную. С точки зрения Израиля и США, хуситы уже раз десять подписали себе смертный приговор», – подчеркивает специалист.

    По его словам, большая ошибка считать хуситов прямым продолжением Ирана, филиалом на другом конце региона. «Они в значительной степени более самостоятельны, чем, скажем, «Хезболла». Удаленность от Тегерана дает им особую автономию. Хуситы прекрасно понимают: если падет Иран, рано или поздно установится жесткая блокада вокруг них, и их задушат. Они сильно зависят от внешних поставок – не только боеприпасов, но и продовольствия. В этом смысле их действия продиктованы не столько прямыми указаниями, сколько пониманием собственного выживания. Самостоятельны они или нет – не столь важно. На кону вопрос их собственного продолжения», – подчеркивает востоковед.

    За минувшие годы хуситы подготовили серьезные подземные укрытия, предположительно при участии северокорейцев и «научились не только стрелять, но и искусно маскироваться – это одна из составляющих успеха, когда противник полностью доминирует в воздухе».

    «Главный элемент уязвимости – вода. Если их отрезать от крупных источников, доступ к воде затруднится, это может стать критическим фактором. При этом хуситы похожи на медоеда – зверька небольшого размера, которого обходят даже львы. В открытом столкновении у них мало равных. Их век будет сосчитан, только если падет Иран и прекратится поддержка. Но это процесс не одного года», – рассуждает эксперт.

    Хуситы уже доказали свой военный потенциал. Даже ограниченными силами, на значительном удалении от контролируемой территории, они смогли серьезно повлиять на мировую экономику.

    «Один супертанкер – это не рыболовецкий катер, а объект, который строят годами. Достаточно попадания одного тяжелого беспилотника, чтобы вызвать катастрофические последствия. Каждый корабль специальным флотом не сопроводишь, и стопроцентной гарантии перехвата нет. Хуситы уже заставили значительную часть судов, связанных с Израилем, переориентироваться на двухнедельный маршрут вокруг Африки в обход Красного моря», – добавил спикер.

    При этом действия хуситов стимулируют дипломатию, а не отдаляют ее. Возможная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и паралич на Красном море – это очень серьезное давление на переговорный процесс США с Ираном. «Месячное молчание хуситов, вполне вероятно, было связано с переговорами. Они не являются филиалом Ирана в Йемене, но Иран использует их как один из переговорных козырей – и козырь доказанный, эффективный», – считает Балмасов.

    Особенно это работает в отношениях с Саудовской Аравией и Эмиратами. «Именно хуситы одна из причин, почему саудиты и эмиратцы не втянулись в конфликт, хотя президент США Дональд Трамп очень хотел собрать коалицию. Велись переговоры, чтобы они «были потише». Иначе удары могут прилететь с тыла – не только по кораблям, но и по объектам нефтяной инфраструктуры, как это уже было в предыдущие годы, когда хуситы добивали до Эр-Рияда. Это все используется не столько в переговорах с США, сколько в переговорах со странами Залива. Поэтому хуситов и не использовали до поры до времени – такой козырь в начале игры не выбрасывают», – добавил спикер.

    Ранее в субботу военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам. Атака была совершена в поддержку Ирана, который, по словам хуситов, подвергается ударам со стороны США и Израиля. Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива. Ранее они ограничивались ударами по коммерческим судам в Красном море.

    «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины», – говорится в официальном заявлении хуситов.

    Кроме того, в субботу официальный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил о готовности «Ансар Аллы» вступить в военный конфликт на стороне Ирана при невыполнении одного из трех выдвинутых условий. Среди них он назвал «присоединение к конфликту сторонних военных альянсов на стороне Израиля и США, нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря, а также повышение градуса эскалации в противостоянии с Исламской Республикой и членами Оси сопротивления».

    Замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур подтвердил, что движение «Ансар Алла» готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обнаружение ракеты, запущенной из Йемена. Сообщается, что системы ПВО сработали на перехват. В районе Тель-Авива и Беэр-Шевы работали сирены воздушной тревоги.

    По сообщениям западных информационных агентств, в районе метрополии Тель-Авива зафиксировано как минимум 11 мест падения (вероятно, обломков или ракет), на которых работают спасательные службы. Также сообщалось о работе медиков на местах падений в Тель-Авиве, есть кадры эвакуации тел, однако точное число погибших и раненых израильскими властями пока не уточняется.

    Официальный Иерусалим подтвердил факт атаки и работу систем противоракетной обороны. После завершения обстрела служба тыла дала гражданским лицам разрешение покинуть убежища. Военное руководство Израиля ранее предупреждало, что Иран и его союзники «заплатят тяжелую цену» за удары по израильской территории.

    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах

    Tекст: Вера Басилая

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил свыше 100 убийств, а также признался в сотрудничестве со следствием и раскаянии.

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил более 100 убийств, передают «Вести».

    По словам самого Гаськова, точное количество он не знает, так как не вел подсчетов, отметив: «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, на вскидку, это 100 с лишним убийств».

    Гаськов также сообщил, что раскаялся и неоднократно писал явки с повинной в попытке сотрудничать со следствием. Впервые его задержали в декабре 2002 года в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях девушек, однако тогда доказать его виновность не удалось.

    Позже, в мае 2006 года, его вновь задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, а через год приговорили к 10 с половиной годам колонии. Освободился он в 2016 году.

    В июле 2024 года биологическая экспертиза подтвердила, что образцы с мест убийств в Подмосковье в 2002 году принадлежат Гаськову.

    Следствие продолжает проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

    ФСИН совместно с МВД раскрыла причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к еще 11 убийствам помимо уже установленных эпизодов.

    Осужденный на пожизненное заключение маньяк Владимир Миргород признался в 13 убийствах, совершенных более 20 лет назад в Москве и Подмосковье.

    «Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в убийстве женщины в Ангарске в 2011 году, и ему предъявили новое обвинение.

    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области зафиксированы случаи преступной деятельности со стороны дезертиров ВСУ, причастных к убийствам и торговле военным снаряжением, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что в Харьковской области продолжают действовать преступные группировки, созданные дезертирами украинской армии, сообщают силовые структуры, передает РИА «Новости».

    По информации источника, участники этих банд занимаются не только убийствами и разбойными нападениями на мирных жителей, но также торгуют военной амуницией и беспилотниками. Добавляется, что ситуация в регионе ухудшается, поскольку местные правоохранительные органы не могут эффективно противостоять этим группам.

    Сотрудники патрульных служб, по словам представителя силовых структур, зачастую избегают прямых столкновений с дезертирами из-за опасений за собственную безопасность. Это приводит к росту числа преступлений и дальнейшему ослаблению контроля над ситуацией в Харьковской области.

    Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил о числе дезертиров, достигающем пяти на одного полицейского.

    Группа вооруженных дезертиров из ВСУ ограбила продуктовый магазин в Харьковской области, забрав алкоголь, деньги и продукты.

    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции в соцсетях начали организованную кампанию по дискредитации местоблюстителя престола ГПЦ митрополита Шио Муджири, выбранного недавно скончавшимся патриархом Грузии Ильей Вторым на этот пост еще в 2017 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Священный Синод изберет нового gатриарха в мае, однако, как отмечает телекомпания «Рустави-2», «уже начата организованная кампания по дискредитации митрополита Шио»

    «Для этих людей ничего не значит авторитет церкви, они выступают против грузинской идентичности, хотят ослабить институт церкви. Чем ближе будет дата решения Синода, тем масштабнее станет эта кампания, – отметила телекомпания. – Утверждают, что якобы Шио – «антизападный» и «пророссийский».

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что эти группы «начали религиозную войну, чтобы заменить своей идеологией веками существующие в нашей стране основы».

    Он назвал обвинения митрополитиа Шио в «пророссийских взглядах» «клише» и отметил, что группы радикалов, обвиняющие церковь и пытающиеся внести раскол, «финансируются извне».

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Георгий Сосиашвили в интервью «Рустави-2» сказал, что «либеральные фашисты выбрали своей мишенью грузинскую церковь, чтобы внести диссонанс и разрушить нашу духовную жизнь».

    Ранее скандал произошел в Сионском соборе в Тбилиси в присутствии президента и премьера страны.

    Премьер Грузии прокомментировал отсутствие соболезнований Брюсселя на кончину Патриарха.

